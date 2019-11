Nagybaconban zsúfolásig megtelt a kultúrotthon terme, a térségben 225 gazda nyert támogatást, közülük 94-en Nagybacon községközpont és az ide tartozó települések polgárai. Székelyföldön több mint 5000 pályázatot nyújtottak be a gazdák, Háromszéken több mint 1200-at, utóbbiak közül több mint 1150-et nyilvánítottak nyertesnek, így itt a sikerarány eléri a 96 százalékot – számolt be a nagybaconi összejövetelen Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A pályázati kiírást megelőző időszakot felelevenítve elmondta: a gazdatalálkozókon sokan nem hittek a lehetőségben, pedig mindenkit biztattak, hogy aki helyesen kitöltött pályázatot nyújt be, annak van esélye a támogatás elnyerésére. Volt, aki nem nyert, és „elrettentő” példát is felhozott az elnök: visszautasították például azt, aki flekkensütőre pályázott. A jó példákról szólva egy kézdivásárhelyi fiatalember esetét emelte ki az elnök: a gazda mezőgazdasági kultúrák permetezésére használható drónra pályázott és nyert el támogatást. „A tavasszal azt mondtuk, és hisszük most is, hogy nekünk, székelyeknek a magyar kormány jóvoltából lehetőségünk volt arra, hogy az Európai Unió és a román kormány programjai mellett a magyar kormány támogatását is igénybe vegyük. Ilyen nem volt az elmúlt száz évben” – jelentette ki a tanácselnök. Az 1200 nyertes pályázat révén 18 millió euró érkezett a háromszéki gazdákhoz, amihez hozzáadódik az év elején meghirdetett, nagy értékű pályázatok során elnyert 12 millió euró – ecsetelte a magyar kormány finanszírozását élvező programok fontosságát Tamás Sándor.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője beszédében a nagy értékű pályázatokról szólt, kiemelve, hogy az elnyert támogatásokat integrátor szerepét betöltő befektetésekre fordítják, így olyan feldolgozási, raktározási, csomagolási kapacitások jöhetnek létre, amelyek a kisgazdáknak is esélyt adnak termékeik értékesítésére. A pályázatok aláírását a Pro Economica Alapítvány csapata koordinálta Ambrus Zsombor irányítása mellett, a munkában részt vettek a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai is.

Szitabodzán a román nemzetiségű támogatott pályázók írhatták alá finanszírozási szerződéseiket. Itt elhangzott: a pályázati lehetőséggel a bodzavidékiek is éltek, ehhez joguk volt.

Háromszéken főként mezőgazdasági gépekre, illetve csatolható eszközökre pályáztak (96,1%), de jegyeztek például tenyészállatok vásárlására leadott igényt is. A megyében 327 traktort, 251 pótkocsit, 106 rendsodrót, 10 vadvédelmi kerítésrendszert vásárolnak majd a pályázók, ugyanakkor 29 személy pályázott szarvasmarha beszerzésére. Növénytermesztéssel, gyümölcsösök korszerűsítésével kapcsolatos beruházások is szép számban valósulnak meg, ugyanakkor a méhészetet elősegítő eszközök is nagy népszerűségnek örvendtek.