Élet a Tanulók Házában

Szabó Bernadett kreatív körén a rajzolás alapjainak elsajátításával indult a tanév, a finommotorika fejlesztésére menet közben különböző kézműves-foglalkozásokat is bevezetnek, később a dizájn, grafika, dekoratív művészetek területén is lesznek tevékenységek. Az oktató az interdiszciplinaritás híve, attól sem zárkózik el, hogy rajzórán felelevenítsen mértani szabályosságokat. Csoportjai átölelnek minden korosztályt előkészítő osztálytól tizenkettedikig. Persinaru Antónia az elemi osztályosokkal a színek és a formák világában végez krea­tív gyakorlatokat, a gimnazistákat és a középiskolásokat fotózásra tanítja, fotókört Kovásznán is működtet. Említett körök mellett Tyihák Zsuzsa Ügyes kezek csoportjaiban vannak még helyek, itt természetes anyagokból készítenek az évköri ünnepekhez kötődő kézműves alkotásokat, és foglalkoznak különböző anyagok újrahasznosításával is, szintén kreatívan. Ide óvodától VI., VII. osztályosokig járnak.

Ne a számítógép használjon minket, hanem mi használjuk a számítógépet – ez a jelmondata a Pál Béla Vendel irányította számítógépes körnek, ahol ugyan még lenne néhány hely, de a számítógéppark nem bírna meg több diákot – véli az oktató. Itt tanulnak szövegszerkesztést, a gyermekek megismernek különböző számítógépes programokat, a nagyobbak programoznak, belekóstolnak az animációkészítésbe, filmvágásba, de a kisdiákok számára is vonzó a kör, mert amit eddig otthon csak játéknak tekintettek, itt megtanulják, hogy mi hogyan működik a számítógépen.

Ügyes kezek kör – természetes anyagokat használnak

Lapunk érdeklődésére Kerekes Jenő, a Tanulók Háza igazgatója elmondta, átalakulóban van, hogy a gyermekeket milyen tevékenységek érdeklik, de az oktató személye is befolyásolja, hogy melyik kör mennyire népszerű, hisz ez nem olyan, mint az iskola, ami kötelező, itt úgy kell tanítani, hogy a gyermekek visszajöjjenek holnap és holnapután is.