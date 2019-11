Az évfordulóra hangoló tevékenységek már az előző év decemberében megkezdődtek az iskolában, az akkor meghirdetett pályázaton született meg a Mikes 145 logó is – Mátyás Boglárka egykori diák munkája –, melyet egy éven át használ az intézmény, de a plakátversenyre és imázsfilm­készítésre való felhívás középpontjában is ez az esemény állt – számolt be az előzményekről Már István igazgató. Év közben is több program zajlott az évforduló jegyében, ilyen volt egyebek mellett a Mikes 145 elnevezésű magyarországi biciklitúra is, amelyen három pedagógus kísérte az iskola 13 diákját – ismertette Héjja Tímea leköszönő Diáktanács-elnök. Jubilált idén az iskolához szorosan kapcsolódó Széchenyi-bál, a diáktanács által szervezett júniusi rendezvény minden eddiginél több, mintegy háromszáz résztvevőt számlált, s a szervezők is kitettek magukért, több kísérőprogramot is kínáltak a bálozóknak. A rendezvény részleteiről Váry-Sylvester Péter mesélt, aki az előző huszonnégy Széchenyi-bált összefoglaló tárlatot is elkészítette, amely ma is látható az iskolában.

Pénteken minden tagozatot megszólító foglalkozásokkal, tevékenységekkel ünnepelnek a Mikesben, a legkisebbek rajzkiállításra készülnek, lesz kuruc–labanc vetélkedő, korhű ruhákat készítenek, és megismerkednek a lúdtollal való írással is. A gimnazistáknak a líceumi osztályok diákjai által bemutatott PowerPoint-prezentációkból inspirálódva kell a nap folyamán plakátokat készíteniük, amelyeket ki is állítanak, a társadalomtudományi katedra szervezésében pedig iskolatörténeti vetélkedőt tartanak. A líceumi tagozatosok napját villámcsődület indítja a sportpályán, majd együtt keresik fel azokat az épületeket, amelyekben korábban az iskola működött, s ezek kapcsán rögtönzött vetélkedő is zajlik majd a Bazár épülete előtt. Az ünnepi program részeként az iskola udvarán felállított kopjafáknál koszorúznak, a díszteremben pedig 11 órakor kezdődik az az ünnepi rendezvény, ahol bemutatják Jancsó Árpád néhai iskolaigazgató Tablóképek című, 34 tanárportrét felsorakoztató kötetét. Az évfordulót jelölő ünnep kapcsán Már István úgy fogalmazott: igyekeztek azt úgy összeállítani, hogy mindenki jól érezze magát, a diákság és a tanári kar mellett az egykori pedagógusokat is meghívták, várják a rendezvényre.