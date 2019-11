Erős földrengés Albániában

A romok alá szorultak keresésére 1900 rendőrt mozgósítottak. A balkáni ország fővárosát és északnyugati részét hajnali négy órakor 6,4-es erősségű földrengés rázta meg, több épület is összedőlt Durres városának térségében. Harminc év óta ez volt a legerősebb földrengés Albániában. A mentési munkálatokra katonákat is kivezényeltek, a földrengésben érintett településeken mintegy 400 katona dolgozik, sátrakat állítanak fel az emberek ideiglenes elszállásolására. Az amerikai földtani intézet szerint a rengés epicentruma a Tirana közelében fekvő Shijaktól 10 kilométerre északnyugatra, Thumana településnél, fészke pedig 10 kilométeres mélységben volt. A környéken több helyről áramkimaradást jelentettek. A várost felkereste Ilir Meta albán elnök is, aki újságíróknak adott nyilatkozatában drámainak nevezte a helyzetet, hozzátéve, mindent megtesznek azért, hogy a romok alatt rekedteket mielőbb kiszabadítsák. Edi Rama albán miniszterelnök Twitter-üzenetben megerősítette, hogy a földrengés jelentős károkat okozott, s a mentési munkálatok teljes erővel folynak.