A zenefesztivál idén 19 éves. 2001-ben indult Kolozsváron három együttessel, azóta folyamatosan növekszik. Néhány éve Kolozsvár mellett Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen is hasonló köntösben vártuk az Urat. Az utóbbi évek adatai: négy helyszín, 1500–2000 résztvevő Erdély különböző régióiból (főként IKE-csoportok, egyetemisták, gyülekezeti tagok), 8–10 zenekar, 2–3 kórus. A fesztiválon erdélyi és külföldi ifjúsági zenekarok léptek fel, áhítat, vásártér, kávézó és karitatív megmozdulások várták a fiatalokat. A számok mögött persze dalok, arcok, önkéntesek és természetesen számtalan találkozás rejlik.

Idén négy helyszínen szervezzük meg a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivált: december 7-én Székely­udvarhelyen, 8-án Marosvásárhelyen, 14-én Kolozsváron, illetve 15-én Sepsiszentgyörgyön találkozhatunk és élhetjük át együtt a várakozás örömét. Öröm számunkra, hogy néhány év kiesés után Sepsiszentgyörgyön is várhatjuk az Urat, együtt énekelhetjük a rendezvény himnuszát: „Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom ígéretében.”

Ahogy írom tájékoztatásul e sorokat, képek kavarognak bennem, hiszen 2002 óta több szinten kapcsolódtam a zenefesztiválhoz: voltam résztvevő, fellépő (több zenekarral is), ifjúsági csoportot kísérő, áhítaton szolgáló, szervező. Tanúja voltam, ahogy sok fiatal számára vált biztos ponttá a Zenefesztivál, ahogy évről évre növekedett, alakult, és ahogy lehetőséget biztosított feltörekvő fiatal keresztyén zenekaroknak a fellépésre, kibontakozásra.

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében 17 órától kezdődik a rendezvény, amelyen fellép a KRK Band (a Kézdivásárhelyi Református Kollégium zenekara), a sepsiszentgyörgyi Messzehangzó, illetve a Snaps Vocal Band.

Az Istent dicsérő ének imádság, erőforrás, összekötő erő, ráhangol, kapcsolatot teremt, kifejezheti bűnbánatunkat, hálánkat, örömeinket, benne van a Magasabb felé fordulás lehetősége. Jókai Anna írja, hogy abban a világban, ahol most élünk, nagyon meg kell dolgozni azért, hogy el tudjuk érni a másik embernek a lelkét. Számomra a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál olyan alkalom, amikor úgy várjuk az Urat közösségben egymással, hogy engedjük megérinteni a lelkünket a dalok, az áhítat, a találkozások által, hogy létrejöjjön a befogadás – kitárulkozás csodája. „Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!” (Zsolt 33, 20–22)

Ruszka Sándor lelkipásztor, az IKE elnöke