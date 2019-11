Túlélő betegek megfigyelése

Románia az élen áll a szív- és érrendszeri betegségek okozta elhalálozások száma terén, és azt szeretnénk megvizsgálni, hogy miért van ez – mondta el a hétfőn tartott sajtótájékoztatón Adrian Iancu, a kórház professzora.

A projekt keretében a kolozsvári szívkórház együtt fog működni a temesvári szív- és érrendszeri betegségek kórházával és a nagyváradi megyei sürgősségi kórházzal. A nyilvántartásba bekerülnek a szívinfark­tust túlélő betegek, megfigyelik egészségi állapotuk alakulását. Az adattár alapján a program keretében statisztikai elemzéseket végeznek és figyelemmel kísérik a kockázati tényezőket. Reményeik szerint 4000–4500 beteget tudnak majd figyelemmel követni. „Tudni akarjuk, mi idézte elő a szívinfarktust, hogy tudnánk megelőzni megismétlődését, tekintve, hogy vannak olyan személyek, akiknél az első infark­tus után egy évvel bekövetkezik a második is” – magyarázta a professzor. A 2,5 millió eurós projektet a Norvég Alap támogatásából fedezik, speciális szív MRI (mágneses rezonancia)-készüléket, illetve egy szívműködést segítő műszert (mesterséges szívet) vásárolnak, amelyet a szívelégtelenséggel küzdő beteg mellkasába ültetnek be néhány napra, hogy a szívműködést segítse addig, amíg műtéti úton sor kerülhet a stentbeültetésre. A projektben támogatást nyújt két norvégiai intézet is, a bergeni Haukeland Egyetemi Kórház és a tromsöi Észak-Norvég Egyetemi Kórház is. (Agerpres)