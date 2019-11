Megyei kórház: új eszközökkel gazdagodott a szemészeti osztály

András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint a szemészeti osztályt bizonyos szempontból „elhanyagolták” az elmúlt tíz évben – utoljára 2009-ben hajtottak végre komolyabb beruházást –, mivel a kórház korszerűsítésének nagyobb volumenű – az uniós alapokból támogatott felújításhoz köthető – beavatkozásai élveztek elsőbbséget, de ez nem azt jelentette, hogy ez az osztály az utolsó helyen állna a vezetőség prioritásai között. A most érkezett eszközök a műtő korszerűsítését szolgálják, minisztériumi és a megyei önkormányzat hozzájárulásával vásárolták meg. A teljes kiadás meghaladta a 670 ezer lejt, és öt orvosi készülék beszerzését tette lehetővé. Ezek: műtőlámpa, szürkehályog-eltávolító, valamint retinaműtétek elvégzésére alkalmas fakoemulzifikációs készülék, műtőágy és -szék, LED-technológiás műtéti mikroszkóp, valamint a dioptriák értékeinek meghatározására alkalmas kerato-refraktométer.

A megyei önkormányzatnál évekkel ezelőtt felállították a fejlesztések elsőbbségi sorrendjét, azaz út, híd, kórház, majd ez bővült a hulladékgazdálkodással, illetve a szociális szolgáltatásokkal – idézte fel Tamás Sándor. A kórházat fenntartó Kovászna Megye Tanácsa vezetője szerint tíz évvel ezelőtt a kórház építőtelep volt, majd 2010 után, amikor a gondnokság és a tulajdonjog átkerült a minisztériumtól az önkormányzathoz, elindult egy folyamat, és ennek most már látható eredményei is vannak: a sorban megújuló osztályok. Az elnök továbbá felidézte: az év elején sikerült a szaktárca költségvetésébe átutaltatni 12 millió lejt, amit eszközvásárlásra fordíthatott a megyei kórház, ebből az összegből fedezték a szemészeti osztályra megérkezetteket is. Ehhez az alaphoz a megyei önkormányzat további kétmillió lejjel járult hozzá.

A korszerűsítés, felszerelés ütemét folytatni szándékoznak, legkésőbb jövő év elején újabb felújított osztályt mutathatnak be.

Tamás Sándor szerint egy egészségügyi intézmény fejlesztésének három pillére van: az épületek, a felszereltség, valamint a szakszemélyzet. Utóbbi kapcsán nemcsak az orvosok értendők, hanem mindenki, aki a kórház megfelelő működéséhez hozzá tud járulni. E három pillér milyenségén múlik az intézményben uralkodó hangulat, amely az elmúlt években érezhetően javult. A szakembereket illetően Tamás Sándor megjegyezte: az elmúlt nyolc évben több mint száz pályakezdő vagy tapasztaltabb orvossal sikerült bővíteni a kórház csapatát. Közülük mindenki nem maradt itt, hiszen nagy a fluktuáció, viszont egy változás megfigyelhető – ami a bérek rendezését követően felerősödött –: érezhetően nő azon szakemberek száma, akik a megyei kórházat választják. A folyamatot erősíteni szeretnék, ezt a célt szolgálta egyebek mellett a szolgálati lakások biztosítása az itt munkát vállaló orvosoknak.

Dr. Albert András osztályvezető főorvos. Fotó: Kocsis B. János.

A szemészeti osztályon zajló orvosi tevékenységet – a közvélekedéssel ellentétben – alapvetően sebészeti beavatkozások teszik ki, a páciensek mintegy 95 százaléka műtéti beavatkozásokon esik át – hívta fel a figyelmet Albert András osztályvezető főorvos. Az idei közel 1600 beutaltból 1500 esetében műtétet hajtottak végre, legtöbb esetben szürke hályog miatt kellett beavatkozni (1200 körül). Ezért kiemelten fontos a műtő fejlesztése, a technológiai fejlődés pedig viszonylag rövid idő alatt túlhaladottá teszi az eszközöket, bár több – így a most cserélt mikroszkóp – még egy ideig használatban maradhat, de már nem ugyanaz a hatékonysága. Más készülékek, így a közel tizenkét éves fakoemulzifikációs már a gyakori meghibásodások fázisába lépett, ezért a csere nagyon időszerűvé vált. Albert András kisebb bemutatóval is szolgált a legtöbbet használt eszköz, a LED-technológiás, videókamerával is ellátott műtéti mikroszkóp és a műtőasztal kapcsán, illetve kérésre a fakoemulzifikációs készülékkel lehetséges szürkehályog-eltávolítási beavatkozás részleteibe is beavatta a sajtó képviselőit. A főorvos szerint a frissen érkezett eszközök nagyjából tíz évre biztosítják a hatékony műtéti beavatkozásokat, illetve reményét fejezte ki, hogy a műtő, valamint az osztály további felszereléseit is sikerül kicserélni a közeljövőben, mivel egyik-másik darab korban már meghaladta a több tíz évet.