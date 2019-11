Könyvespolc a buszmegállóban

Olvasni ugyanis élmény, egy otthon már fölöslegessé vált könyv pedig másnak még örömet szerezhet – vallják a kezdeményezők, akik első körben adományozásra biztatják a város lakóit. A házi könyvespolcról kiszoruló köteteket december 8-ig bármelyik líceumban le lehet adni, ezen kívül a vár­templomban és a szemerjai református templomban, az unitárius és az evangélikus templomokban, a Kónya Ádám Művelődési Házban és a város­imázs-irodában, de néhány vendéglő is fogad könyveket: a Szimpla, a Tein, a Zamat és a Színház Büfé. Az elképzelés az, hogy a buszra váró polgár leemel egy számára rokonszenves könyvet, és ha tetszik neki, haza is viheti, következő alkalommal pedig ő is kivisz valamit, hogy más is örüljön, és ne a telefon simogatásával üsse agyon az idejét. A könyvespolcok december közepétől kerülnek ki a buszmegállókba, a program egyik célja ugyanis – az olvasás népszerűsítésén kívül – épp az ünnepekre való hangolás.