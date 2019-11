Liberális gesztusok

Elkészült a költségvetés-kiigazítás tervezete, és Ludovic Orban kormányfő gyorsan be is mutatta szellemi atyjának, valódi főnökének, az államelnöknek. Miután Iohannis is rábólintott, napvilágra kerültek az első számok, és sok jót nem üzennek. Nem az a legnagyobb baj, hogy az államháztartási hiány meghaladja az EU által engedélyezett 3 százalékot, hisz azt korábban is tudtuk, hogy a Dăncilă-kormány túlköltekezése 4 százalék fölé röpíti majd a deficitet, a pénz elosztásának módja azonban sokat elárul a liberálisok szándékairól. Jelzésértékű, hogy kicsivel ugyan, de megtoldották a titkosszolgálatok büdzséjét, ám lefaragtak az oktatás amúgy is szűkös finanszírozásából. Iohannisnak mindig szívügye volt, hogy kellő pénzt kapjanak a hírszerzőszolgálatok, és első aggodalma most is amiatti, hogy e kis pótlás nélkül nem lehetne zavartalan működésük az év végéig. A tanügy és a híres Képzett Románia programja, úgy tűnik, csak a kampányban volt fontos, most egyáltalán nem zavarja, hogy e rendkívül jelentős tárca költségvetése éves szinten a bruttó hazai össztermék két százaléka körülre csökken, nagyon távol a törvény által is előírt 6 százaléktól. Lehet, hogy valóban a meg nem valósult projektekre elkülönített pénzt vették el – a hírek szerint az Ecaterina Andronescu táblagépes programjára félretett összeget –, ám akkor is fura, hisz alig pár napja a tanügyminiszter még azt nyilatkozta, hogy 10 milliárd lejre (a most elvett összeg ötszörösére) lenne szüksége többek között ahhoz, hogy végre rendes mosdót építsenek több mint ezer iskolába és felszámolják az udvari budikat. Ez még várhat, hisz a gyermekek már úgyis megszokták a mostoha körülményeket.

Még érdekesebb az új román kormány egy másik gesztusa. Budapesti nagykövetük éppen egy ünnepi magyar–román kereskedelmi fórumon jelentette be: Bukarest nem egyezett bele abba, hogy a magyar kormány Erdélyben gazdákat támogasson. Ezért azt kéri Budapesttől, hogy a gazdaságfejlesztési programját a román hatóságok bevonásával bonyolítsa le Románia területén. Annak idején Orbán Viktor még Liviu Dragneával egyeztetett erről a programról, és úgy tűnik, hivatalos papír nélkül kapott zöld utat a segítség (rossz nyelvek szerint ára volt ennek: befolyásos szociáldemokraták cégeinek is kellett juttatni belőle). Most a liberálisoknak az a legnagyobb gondja, hogy keresztbe tegyenek a magyar gazdák magyarországi támogatásának éppen akkor, amikor Ludovic Orban kabinetje a mezőgazdaságra szánt keretből is lecsípett bő egymilliárd lejt. Vagy ők is csak fölöznének, nagykövetük üzenetét pedig zsarolásnak szánják?

Elkezdte hát valós ténykedését a liberálisok kormánya és első lépéseik mutatják: sok jóra tőlük sem számíthatunk.