Épül a főtéri korcsolyapálya

Az időjárás nem kedvez a téli sportoknak, de a főtéri korcsolyázásról azért nem kell lemondani Sepsiszentgyörgyön: a pálya építése megkezdődött, a héten be is fejeződik, és ha beköszönt a fagy, jeget is gyárt a létesítményt működtető Sepsi Rekreatív Rt.