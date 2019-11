Hatósági ellenőrzés az ünnepek előtt

A téli ünnepkör közeledtével fokozottan követik az élő sertéssekkel, tőkehússal, illetve sertéshúsból készült termékekkel történő kereskedelmet, az erre vonatkozó szigorítások betartását, de az állatokat szállító járműveket is ellenőrzik, különösen azokban a térségekben, ahol az afrikai sertéspestis megjelenése miatt korlátozásokat kellett bevezetni. Hatósági ellenőrzésre számíthatnak az állati eredetű élelmiszerek – tojás, tej, hal stb. – előállításával, raktározásával, forgalmazásával foglalkozó társaságok, valamint a zöldség- és gyümölcskereskedők, emellett a panziókat, engedélyezett gasztronómiai pontokat is felkeresik az állategészségügyi igazgatóság képviselői.

Az intézmény tájékoztatójában felhívják a figyelmet, hogy amennyiben ezeknél a vendéglátó egységeknél állatot vágnak le, sertést, kecskét, bárányt stb. feldolgozás érdekében, ezt megelőzően kötelező az állatorvosi vizsgálat, amint az így nyert friss hús bevizsgáltatása is.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos hangsúlyozta, az afrikai sertéspestis által érintett területeken tiltások léptek érvénybe az élő sertések, illetve a disznóhús forgalmazása tekintetében. Emlékeztetett, súlyos következményekkel járhat, ha a háztáji gazdaságokból származó disznók egészségi állapotát vágás előtt nem méri fel szakember. Amennyiben az állat beteg volt, a fertőzött hús ellenőrizetlen forgalmazása emberek és állatok megbetegedését idézheti elő, s ezt a cselekedetet a törvény bünteti.

Abban az esetben, amikor az állatorvosi vizsgálat a sertés betegségét igazolja, azt javasolják a gazdáknak, ne kockáztassanak, ne vágják le és ne fogyasszák el a húsát, s emlékeztetnek: az állam kártérítést biztosít, ha az egyedek szerepelnek a hivatalos nyilvántartásokban. Ajánlják továbbá, hogy a friss sertéshúst mindenki vizsgáltassa meg, s ne fogyasszanak belőle mindaddig, amíg kézhez nem kapják a trichinella-vizsgálat negatív eredményét. Ugyanez érvényes a vaddisznóhúsra is – figyelmeztet közleményében a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság.