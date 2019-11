Alapozzák a szotyori ravatalozót

A közleményből az is kiderül, hogy eddig nem haladt minden a terv szerint, az épület számára első ízben kijelölt helyen egy sírt találtak, ezért odébb kellett költözni 8 méterrel, amihez új építkezési engedélyt kellett kiváltani, és ez három héttel késleltette a munkálatokat. Most azonban végre megkezdődött az építés is. A ravatalozót már több éve kérik a szotyori lakosok, és az előkészületek nagyon elhúzódtak: a kiválasztott terület tulajdonjogának tisztázását 2013-ban kezdte meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. (demeter)