Dăncilă eredetileg azt javasolta a párt végrehajtó bizottságának, hogy csak jövő év februárjában rendezzék meg az SZDP tisztújító kongresszusát, miután azonban társai a párt megújítását sürgették, és a párt alelnökeinek többsége lemondott, Dăncilă is kénytelen volt lemondani. A párt vezetését ideiglenesen Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke veszi át a rövidesen megtartandó tisztújító kongresszusig. Munkáját Paul Stănescu volt miniszterelnök-helyettes főtitkárként segíti, az ideiglenes kollektív vezetésben annak az öt megyének az SZDP-elnöke is részt vesz, amelyekben az elnökválasztás második fordulójában is az SZDP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot.

A legnagyobb szervezeti hálóval, legtöbb párttaggal és polgármesterrel rendelkező SZDP korábban is előbb-utóbb lecserélte elnökét, amikor az elvesztette az elnökválasztást, de máskor megvárták a hivatalos eredmények közzétételét. A sorozat Adrian Năstaséval kezdődött, aki – miután 2004-ben elvesztette az elnökválasztást Traian Băsescuval szemben – először a párt ügyvezető elnöke lett és házelnöki tisztséget kapott, de 2006-ban a pártot átvevő Mircea Geoană minden tisztségétől megfosztotta. Geoa­nă azonban ugyanúgy járt: a 2009-es elveszített elnökválasztást követő pártkongresszuson a megyei vezetők elfordultak tőle és Victor Pontát juttatták elnöki tisztségbe. Ponta, aki 2014-ben az elnökválasztáson alulmaradt Klaus Iohannisszal szemben, megmaradt a kormány élén, és így még néhány hónapig a pártelnökséget is megőrizhette, de az ellene indult bűnvádi eljárás miatt 2015-ben már önként vonult vissza az SZDP éléről. A párt vezetését 2015-től három és fél évre a Pontát félreállító Liviu Dragnea vette át, de a 2016-os választási győzelem után priusza miatt nem követelhette magának a miniszterelnöki tisztséget, ezért kénytelen volt háttérből irányítható helyettesekre bízni a kormányzást. Ezek sorában a leghűségesebbnek az ismeretlenségből 2018 januárjában előlépett Viorica Dăncilă bizonyult, aki miniszterelnökként mindaddig Dragnea utasításai szerint járt el, amíg a pártelnököt idén májusban be nem börtönözték korrupcióért.

Dăncilă tehát alig öt hónapig vezette az SZDP-t. Október elején a parlament megvonta a bizalmat kormányától, mivel azonban ő volt az SZDP államfőjelöltje, párttársai csak a választások után fordultak ellene. Miután a keddi, éjszakába nyúló végrehajtó bizottsági ülésen lemondatták a pártelnöki tisztségről, Dăncilă visszatérhet az SZDP nőszervezetének élére, amelynek kormányfői megbízatása előtt elnöke volt. Dăncilă egyébként – aki az államelnöki választás után még úgy nyilatkozott, nem fog lemondani pártelnöki tisztségéről – a párt végrehajtó bizottságának ülése után azt mondta, nem gyengeségtől, hanem méltóságtól vezérelve mondott le tisztségéről, a párt érdekében.