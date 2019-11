Változatlanul négy évet kapott a volt főügyész

Tavaly Alina Bicának és több más hangzatos korrupciós ügy elítéltjének teremtett jogalapot az alkotmánybíróság a már kimondott jogerős ítéletek megkérdőjelezéséhez, amikor a szociáldemokrata kormány panaszának helyt adva megállapította, hogy a legfelsőbb bíróság éveken át szabálytalanul működtette öttagú bírói tanácsait. Bica – más elítéltekhez hasonlóan – elérte, hogy újratárgyalják ügyének fellebbviteli szakaszát, amelynek végén most ugyanazt az ítéletet hozta a legfelsőbb bíróság, mint első alkalommal.

Bica első alkalommal Costa Ricán próbált politikai menedékjogot szerezni, a perújítási „mentőöv” pedig akkor érkezett, amikor a román hatóságok kiadatási kérelme alapján már őrizetbe vették Costa Ricán. A volt főügyészt – aki ellen több másik büntetőeljárás is folyamatban van – akkor szabadon engedték, de nem tért vissza Romániába, úgyhogy továbbra is kétséges: sikerül-e érvényt szerezni az őt elmarasztaló ítéletnek. A román média úgy tudja: Bica most Spanyolországban tartózkodik.