Újabb vadászrepülők

Az elnök azt is közölte, hogy az LVT jóváhagyta azt a kormány által beterjesztett törvénytervezetet, amelynek értelmében Románia újabb öt F–16-os vadászgépet vásárol. Közölte, hogy ezt a tervezetet a parlamentnek is el kell még fogadnia, minthogy a tranzakció értéke meghaladja a 100 millió eurót. Az LVT kinevezte az új vezérkari főnököt is Daniel Petrescu tábornok személyében.