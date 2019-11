Támogatják a budapesti vébé megrendezését

A döntés azért is fontos, mert a sportesemény megrendezése kérdésessé vált, miután Karácsony Gergely új főpolgármester és az ellenzéki pártok az önkormányzati választások kampányában támadták a projektet. Végül Karácsony Gergely feltételekhez szabta a sportesemény megrendezésének támogatását, így többek között kérte, hogy a világbajnokság megrendezésére is alkalmas atlétikai központ egy nyílt, lakossági tömegsport igényeinek kielégítésére is alkalmas és kulturális események befogadására is képes, hosszú távon fenntartható, a zöld szempontokat maximálisan érvényesítő, rekreációs célú közpark részeként épülhet meg, továbbá a kormány – a fekvőbeteg-ellátásban tervezett fejlesztéseken felül – legalább 50 milliárd forintot fordítson a kerületi önkormányzatok egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztésinek támogatására. A Magyar Atlétikai Szövetség üdvözölte a tegnapi döntést. „Örülünk annak, hogy a végig kulturált mederben zajlott vitának a végeredménye, hogy a világbajnokság tekintetében pártpolitikán átívelő, széles körű támogatás jött létre” – írta honlapján a szövetség.