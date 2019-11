A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház sürgősségi osztályát uniós pályázati forrásból, mintegy 8 millió lejből bővítik, a finanszírozási szerződést idén márciusban írták alá – idézte fel András-Nagy Róbert kórházmenedzser. Hangsúlyozta, igen fontos intézkedésről van szó, hiszen az előző tíz évben érezhetően, évente ezer pácienssel nőtt a sürgősségen fogadott esetek száma, nagyon leterhelt az osztály, s úgy becsülik, idén több mint 37 ezer regisztrált esettel zárják az évet. A fejlesztés az építkezésre és új eszközök beszerzésére is vonatkozik, így az új ingatlanban – ahol külön biztosítják majd a felnőttek és a gyermekek ellátását – a kivizsgálásokhoz szükséges teret is kialakítják, így egyebek mellett komputer tomográf, echográf, laboratórium is segíti az orvosok munkáját. Mint András-Nagy Róbert hangsúlyozta, fontos, hogy ezek a berendezések a sürgősségi osztály közvetlen közelében helyezkedjenek el.

A páciensek ellátását 70 fős személyzet végzi az osztályon, a megyei önkormányzat pedig a következőkben újabb munkatársak alkalmazásához járul majd hozzá – mutatott rá Tamás Sándor megyeitanács-elnök. Hozzáfűzte, a kivitelező cég április végéig készül el a tervezéssel, illetve az engedélyeztetéssel.

Camelia Mîndru osztályvezető orvos, aki 1996 óta dolgozik a megyei kórházban a csütörtöki szerződés aláírás alkalmával úgy fogalmazott, megtisztelő számára, hogy karrierje végéhez közeledve megérte a generációváltást, s ezzel együtt új munkamódszerekkel is megismerkedett. Hangsúlyozta, az intézményt fenntartó megyei önkormányzattal, illetve a kórház vezetőségével magánemberként, szakorvosként egyaránt jó együttműködést folytattak.