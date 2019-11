Kulturális nevelés játékosan

A projekt tevékenységei során négy műhelyfoglalkozáson, valamint egy tanulmányúton vettek részt a gyerekek. Az interaktív tevékenységek a kézügyességet, a kreativitást, az önkifejezést, az ismeretszerzés készségét fejleszették, a játékos drámapedagógiai csoporttevékenységek során – az Osonó Színházműhely segítségével – olyan fiktív, ám valós alapú élethelyzetekkel találkoztak a gyerekek, amelyek megismerése során új tapasztalatra és tudásra tettek szert.

A múzeumpedagógia a múzeumban felhalmozott és őrzött anyagi és szellemi javak élményszerű tolmácsolására törekszik. A gyermekek a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér munkatársainak irányításával megtanultak fénnyel rajzolni és ízelítőt kaptak a kortárs művészetekből is.

Az irodalom, az olvasás megszerettetésére kreatív iro­dalomórákat szerveztünk, amelyeken a verstanulás új módszerét is elsajátíthatták a résztvevők.

Mindennek megkoronázásaként jött a tanulmányút, amelynek során a gyermekek megismerkedhettek a Bod Péter Megyei Könyvtár működésével, megtekintették az Erdélyi Művészeti Központ kiállításait és végül az Andrei Mureşanu Színházat látogatták meg, ahol betekinthettek a színfalak mögé is.

A helyi identitás erősítését is szolgáló, a Román Nemzeti Kulturális Alap által támogatott projektbe négy háromszéki településről (Sepsiszentgyörgy, Kökös, Nagyajta és Középajta) hetven 7–14 éves gyermeket vont be az egyesület, a csapat munkájában 12 önkéntes oktató is részt vett.



Kovács Orsolya sajtófelelős