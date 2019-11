Drágul a gépkocsitartás Sepsiszentgyörgyön

A természetes személyek ingatlanadóit a lehető legalacsonyabb, a gépkocsiadókat viszont a lehető legmagasabb szinten szabta meg a jövő évre Sepsiszentgyörgy önkormányzata. De így is többet fogunk fizetni a tulajdonunkban levő épületekért és telkekért, mert a tavalyi értékekhez kötelező hozzáadni a 4,6 százalékos éves inflációt.

A szociáldemokrata kormány 2018-ban és 2019-ben is jelentős összegeket vett el a településektől, amire sok helyen adóemeléssel válaszoltak, Sepsiszentgyörgyön azonban a saját lakást alapvető szükségletnek tekintik, ezért csak a jogi személyek ingatlanadója magas. A gépkocsikkal más a helyzet: egyre több van belőlük, és egyre több parkolóhelyre van igény, aminek kialakításához pénz kell – így indokolta Antal Árpád polgármester az adókulcsok módosítását. Azt is remélik, hogy a magasabb adó hatására többen választják az alternatív közlekedési lehetőségeket (buszt, biciklit, gyaloglást), mint a saját autót, és így enyhül kissé az utcák, parkolók zsúfoltsága.

A tervezetet az Erdélyi Magyar Néppárt két képviselője nem szavazta meg, Bálint József el is mondta, miért. Kifogásolják, hogy a sajtó hamarabb tudta a várható változásokat, mint a tanácstagok, és hogy a cégekre országszinten a legmagasabb ingatlanadót róják ki, mint Caracalban, az erdélyi városokban mind alacsonyabb terheket vetnek rájuk. Sepsiszentgyörgyön sok olyan kisvállalkozás van, amely nehéz pénzügyi helyzete miatt nem felel meg az előírásoknak, és nem tudja igénybe venni a városháza de minimis programját, amivel az adó egy része visszanyerhető – tette hozzá, miután elismételték neki, hogy a magas adókulcs a multinacionális cégeknek szól, a helybeliek élhetnek a kedvezménnyel. Antal Árpád leszögezte, hogy az adók módosításának csak a szándékáról nyilatkozott, Debreczeni László pedig elmondta, hogy az a helyi cég, ahol az átlagbérnél magasabb keresetek vannak, és helyi partnerekkel is dolgoznak, 0,48 százalékos adót fizetett.

Az ingatlanadót magánlakásokra úgy számítják ki, hogy az épület adózási értékének 0,08 százalékát beszorozzák az övezeti besorolás szerinti számmal, ami Sepsiszentgyörgyön 2,10 és 2,40 között változik, Kilyénben és Szotyorban pedig 0,90 és 1,05 között. Ez az alapérték különféle mutatók szerint módosul még: az épület kora, anyaga, mérete, a víz-, szennyvíz-, áram- és gázszolgáltatás megléte is befolyásolja a végösszeget. Az adóbefizetési szabályok amúgy nem változnak: a határidő március 31-e és szeptember 30-a, aki pedig az egész évi adóját törleszti március 31-ig, 9 százalékos kedvezményt kap. Vannak más kedvezmények is (például a műemlékekben élők vagy a kisnyugdíjasok számára), de ezek nem változtak az előző évekhez képest. A legtöbb 500 százalékos büntetőadó is marad, amivel a leromlott épületek tulajdonosait sújtják.

Ami a gépjárműveket illeti, ott is különböző kulcsokkal számolnak, a motor méretétől függően: 200 köbcentiméterenként legkevesebb 12, legtöbb 462 lejjel szoroznak. Előbbi az 1600 köbcentiméteresnél kisebb, utóbbi a 3001 köbcentiméteresnél nagyobb motorra vonatkozik. Egy legtöbb 2000 köbcentiméteres motorral rendelkező gépkocsi szorzója 28, és ugyanennyi a traktoroké is, a kisebb és nagyobb személyszállító buszoké pedig 37. Újdonság, hogy a nem zárható parkolóhelyek éves bérletét már decemberben ki lehet váltani.

A gépkocsik és a parkolóhelyek viszonyáról a polgármester néhány elgondolkodtató adatot közölt: tavaly 840-nel emelkedett a városban bejegyzett gépkocsik száma, azaz naponta 2,3 autóval több van. Az önkormányzat nemrég fejezte be a Bodok Szálloda és a Művész mozi közötti parkoló kialakítását – ez közel kétévi munka volt, mert területet is kellett cserélni –, 31 új beállóhely jött létre, ami a járműpark kétheti növekedésének fedezésére sem elég.