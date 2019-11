Előző írásunk

A hatalomból kiebrudalt szociáldemokraták egy utolsó mozdulattal összeseperték az államkassza zugaiban még meglapuló aprópénzt is és elköltötték. Ennek ellenére a most hatalomra felkapaszkodott liberálisok azt mondják, hogy ők mégis emelik a minimálbért bruttó 150 lejjel. Így kemény nettó 83 lejjel többet vághat zsebre a majdnem 1,4 millió minimálbéres munkavállaló, akik legtöbben a magánszektorban dolgoznak. A 67 lej differenciát a 150 lejig majd a magáncégek befizetik az államnak, és ez a nagylelkű gesztus az állambácsinak nem fog sokba kerülni. Így aztán lehetőség lesz arra, hogy szokás szerint az államnál dolgozóknak is emeljék a fizetését, csak úgy hasból.