Az alkotmánybíróság igazolta Klaus Iohannis elnöki mandátumát

Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke átadta a mandátumigazoló határozat egy példányát Iohannisnak, egy másik példányt pedig a parlamentnek küldenek, amely előtt az újraválasztott elnök decemberben leteszi a második mandátuma kezdetének számító hivatali esküt.

Az alkotmánybíróság ünnepi ülésén Klaus Iohannis rámutatott: első ötéves mandátuma tele volt kihívásokkal, de határozottan szembeszállt azokkal a visszalépésekkel, amelyek a demokráciát fenyegették. Azt ígérte, továbbra is elszánt védelmezője lesz a demokráciának, az 1989. decemberi forradalomban véráldozattal kivívott és azóta az alkotmány által is szentesített alapjogoknak. „Továbbra is teljes határozottsággal ki fogok állni a jogállamiság és Románia európai jövője mellett. Ezek az elvek vezérelték minden eddigi cselekedetemet és döntésemet, és ez az az irány, amely mellett a román állampolgárok is hitet tettek idén három egymást követő alkalommal: az európai parlamenti választáson, az igazságszolgáltatásról rendezett népszavazáson és az elnökválasztáson” – hangoztatta Iohannis. Hozzátette: akik az igazságszolgáltatás függetlensége ellen intéztek támadást, szigorú, de megérdemelt büntetést kaptak a választóktól, és ez valamennyi politikai döntéshozónak egyértelművé tette, hogy senki sem állhat a törvények felett, az állam intézményeinek pedig jóhiszeműen együtt kell működniük egymással.

A KVB által közzétett végeredmény szerint Iohan­nis a november 24-i második fordulóban 6 509 135 szavazatot (66,09 százalékot), míg ellenfele, Viorica Dăncilă szociáldemokrata exkormányfő 3 339 922 szavazatot (33,91 százalékot) szerzett. Az elnökválasztás második fordulójában a 18,3 millió választópolgár 54,86 százaléka járult az urnákhoz.

Klaus Iohannis december 21-én kezdi meg második ötéves elnöki mandátumát.