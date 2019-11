Az országos földfizikai intézet tájékoztatása szerint a földmozgás 137 kilométeres mélységben történt Brassótól 77, Ploieşti-től 89, Bákótól 105 kilométerre. Novemberben Romániában 23 földmozgást észleltek, ezek a Richter-skála szerinti 2,5 és 3,8 közötti erősségűek voltak. (Agerpres)

EGYIK KUTYA, MÁSIK EB. Victor Ponta megmondta a tutit. Ilyenképpen: „Meglehetősen csalódott vagyok a kormány kezdésével kapcsolatban. Azt hiszem, jól tettük, hogy megbuktattuk a Dăncilă-kormányt, mert híján volt a kompetenciának és a jövőképnek. Az Orban-kormányt pedig éppen azért nem szavaztuk meg, mert ugyancsak híján volt a kompetenciának és a jövőképnek. Egyelőre azt látom, hogy az SZDP-seket az NLP-sek váltják fel. Egyebet nem.” (Agerpres)

NEM VOLT OLCSÓ A KAMPÁNY. Az Állandó Választási Hatóság ismertette, hogy a két fordulóban mennyit költöttek kampányra a jelöltek: a 14 induló összesen több mint 72 millió lejt tapsolt el. Az első fordulóban Viorica Dăncilă 18,2 millió lejt kapott a kampányra, a pénz egy része állami forrásból érkezett, a többi magánzsebekből. Klaus Iohannis államfő sem adta alább: 18 millió lejt szánt a kampányra – ráadásul az egészet közpénzből. A legtöbb pénzt mégsem az ő kampányuk emésztett fel: a végül a negyedik helyen végzett egykori színész, Mir­cea Diaconu ugyanis összesen három forrásból is kapott kampánytámogatást. Diaconut a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) és a Pro Románia alkotta Un Om (Egy ember) választási szövetség indította – ez 16 294 924 lejt költött a kampányára, amiből 300 ezer lej volt a közpénzből származó összeg. Szerepel ugyanakkor az LDSZ által támogatott jelöltként is a listán – ezen minőségében 4 566 424 lejt költött, és ebből is 300 ezer származott állami forrásból. De ott van a listán a Pro Románia jelöltjeként is, és a Victor Ponta vezette párt nem szűk­markúskodott: 11 728 500 lejjel támogatta a kampányát, ami mind magánadománynak minősül. Vagyis Diaconu 32 589 848 lejből gazdálkodhatott. Nem minden jelölt volt ennyire nagyvonalú: a méltán ismeretlen Sebastian Constantin Popescu, aki a még méltán ismeretlenebb Új Románia Párt színeiben indult, egyetlen lejt sem költött kampányra, és a Román Nép Pártja jelöltje, Ninel Peia sem nyúlt mélyen a zsebébe: 8000 lejt költött – igaz, egyiküket sem fenyegette a veszély, hogy a második körbe kerüljenek. A második forduló előtt a két továbbjutott jelölt már nem költekezett olyan látványosan: Iohannis 400 ezer lejt költött – csak közpénzt –, Dăncilă pedig 1,5 milliót, de ennek egy része magánforrásokból származott. Azon jelöltek, akikre az első körben legalább 3 százaléknyian szavaztak, visszakapják a kampányra költött pénzt. Ez most a 14-ből 6-nak sikerült. Köztük a 3,87 százalékot szerző Kelemen Hunornak is, aki 445 ezer lejt költött – mindet magánforrásból. (Főtér)