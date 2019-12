A sepsiszentgyörgyi csapat hazai pályán törekedett arra, hogy megszakítsa sikertelenségi sorozatát, viszont a Victor Pițurcă irányította együttes sem feltartott kézzel érkezett, hiszen minden valószínűség szerint szeretett volna visszavágni az odavágón meglepetésre elszenvedett vereség miatt. Az előző fordulóban az FC Viitorul ellen kiállított Răzvan Tincu és Rashid Bouhenna eltiltás miatt kihagyta a Craiova elleni mérkőzést, így Leo Grozavu vezetőedző kénytelen volt átalakítani a kezdő csapatot, az előző játéknaphoz képest öt helyen változtatott. A szélben és esőben lejátszott találkozóra közel 1500 szurkoló látogatott ki, valamint a hideg és a csúszós gyep sem szegte kedvét a labdarúgóknak, gólhelyzetekben gazdag mérkőzést játszottak.

Az első negyedórában a házigazdák ragadták magukhoz a kezdeményezést, amivel meglepték a vendégeket, bár az első komoly lehetőség az olténiai csapat előtt adódott. A 4. percben Andrei Ivan egy hosszú indítás után betört a tizenhatos területre, majd az előkészítését Luis Nițu senkitől sem zavartatva az üres kapu mellé lőtte. A másik oldalon a székelyföldi együttes kihasználta első helyzetét, a 8. percben Florin Ștefan kapásból ívelt középre, a szemfüles Pavol Šafranko Mihai Bălașa és Tiago Ferreira figyelmetlenségét kihasználva Laurențiu Popescu mellett a hálóba gurított (1–0).

A hátrányba kerülő Craiova a folytatásban fokozatosan átvette az irányítást, viszont a hazai gárda védelme jól lezárta a széleket, majd ellentámadásokkal próbálkozhatott, sőt az előnyét is növelhette volna, azonban Marius Ștefănescu lövését Popescu lábbal hárította, később pedig egy szabadrúgás után Nicolae Carnat kapáslövése ment mellé. A mezőnyfölényben játszó vendégek közel álltak az egyenlítéshez, előbb Alexandru Cicâldău emelése kerülte el kevéssel a jobb felső sarkot, majd Valentin Mihăilă távoli lövése csattant a keresztlécen.

A szünet után a szabálytalanságok csökkentették a mérkőzés színvonalát, Marcel Bîrsan játékvezető a második félidőben hat sárga lapot osztott ki. Ebben a játékrészben a csapatok kevesebb gólhelyzetet alakítottak ki, viszont a sepsiszentgyörgyi kapu nagyobb veszélyben forgott. A 64. percben Goran Zakarić ugrott ki a védők közül, a tizenhatos vonaltól próbálkozott, viszont Niczuly bravúrral védett, majd nem sokkal később Ivan előkészítését Cicâldău közelről fölé lőtte. Bár a vendégek birtokolták többet a labdát, a 79. percben ígéretes lehetőség adódott Radoslav Dimitrov előtt, aki átemelt az elvetődő Popescu felett, azonban Bălașa a gólvonal közelében fejjel mentett.

A hajrában sem tudott újítani a Craiova, így az odavágó után, a visszavágón is egygólos vereséget szenvedett a háromszéki csapattól. Leo Grozavu megszerezte első győzelmét a piros-fehérek vezetőedzőjeként, a Sepsi OSK pedig 2019-ben másodszor nyert hazai pályán, az idényben harmadszor örülhetett bajnoki mérkőzésen, és hetedszer zárt kapott gól nélkül.

Leo Grozavu értékelt a mérkőzés után

„Legyőztünk egy olyan csapatot, amely a bajnoki cím megnyerését tűzte ki célul. Nagyon örülök, mert a labdarúgók hozzáállása kezdett ahhoz a szinthez közelíteni, amit ettől a gárdától szeretnék látni a folytatásban is. Nem akarok ígérgetni, annyit tudok csak mondani, hogy rövid idő alatt olyan csapatunk lesz, amely a pályán képes akár meghalni is. Olyan csapatot szeretnék, amely az első pillanattól az utolsó sípszóig harcol, persze megtörténhet, hogy a győzelmek mellett a vereség is becsúszik, néha a döntetlen is összejöhet, viszont a Craiova ellen bebizonyítottuk, képesek vagyunk küzdeni. Voltak olyan pillanatok, amikor szenvedtünk, azonban a legvégén az számít, hogy begyűjtöttük a három pontot, ami nagy szükségünk volt” – nyilatkozta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 18. forduló: Sepsi OSK–Craiova 1–0 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, MSK Stadion, mintegy 1500 néző. Vezette: Marcel Bîrsan (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Diakhité, Barišić, Dimitrov – Velev, Vașvari – Ștefănescu, Fülöp (Salli, 75.), Carnat (Gál-Andrezly, 62.) – Šafranko (Karanović, 88.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Craiova: Popescu – Mățel, Bălașa, Ferreira, Bancu – Qaka (Mateiu, 78.), Cicâldău, Ivanov (Roman, 78.) – Nițu (Zakarić, 29.), Ivan, Mihăilă. Vezetőedző: Victor Pițurcă. Gólszerző: Šafranko (8.). Sárga lap: Vașvari (50.), Dimitrov (60.), Ștefănescu (70.), Niczuly (90+3.), illetve Qaka (34.), Bălașa (55.), Ivan (55.).

További eredmények: Astra Giurgiu–Medgyesi Gázmetán 1–0 (gólszerző: Alibec, 26.), Dinamo–Jászvásári Politehnica 1–0 (gsz.: Perović, 48.), az FC Voluntari–FCSB mérkőzést az időjárási körülmények miatt elhalasztották.

A rangsor:

1. CFR 10 4 3 39–13 34

2. Astra 10 4 4 28–18 34

3. Viitorul 9 5 3 39–20 32

4. Craiova 9 4 5 26–17 31

5. FCSB 8 4 6 25–23 28

6. Medgyes 7 6 5 25–22 27

7. Dinamo 7 4 7 25–29 25

8. Botoşani 5 8 4 24–23 23

9. Jászvásár 5 7 6 19–23 22

10. Sepsi OSK 3 10 5 16–18 19

11. Târgoviște 4 5 8 18–28 17

12. Clinceni 3 6 8 19–31 15

13. Hermannstadt 3 5 9 13–31 14

14. Voluntari 1 6 11 11–31 9

A 19. forduló programja: Medgyesi Gázmetán–FC Voluntari (kedd, 18 óra), Jászvásári Politehnica–FCSB (kedd, 20.30 óra), Academica Clinceni–FC Hermannstadt (szerda, 14 óra), Kolozsvári CFR–Sepsi OSK (szerda, 18 óra), Dinamo–Chindia Târgoviște (szerda, 20.30 óra), Craiova–FC Botoșani (csütörtök, 18 óra), FC Viitorul–Astra Giurgiu (csütörtök, 20.30 óra).