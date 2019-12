Idénybeli ötödik sikerét hozta össze szombaton a Kézdivásárhelyi SE csapata, amely a női kosárlabda Nemzeti Liga Nyugati csoportjának 6. fordulójában 73–62 arányban nyert a Marosvásárhelyi Sirius együttese ellen. Hétvégi sikerének köszönhetően a Farkas Alpár irányította alakulat újra első csoportjában, igaz, ehhez kellett az is, hogy a bajnoki ezüstérmes Szatmárnémeti VSK 59–57-re kikapjon az Aradi FCC vendégeként.

A KSE Jade Vegával, Ramona Dănălachéval, Holinka-Miklós Hannával, Domokos Rékával és Kayla Mobleyvel kezdte a mérkőzést, a túloldalon Ionel Brustur edző Andreea Feiseș, Mészáros Kata, Gál Emese, Mariah Smelser és Brittney Dunbar összeállítású ötösét küldte pályára.

Villámrajtot vett a céhes városbeli együttes, amely Holinka-Miklós, Dănălache és Mobley kosaraival már a 3. percre 7–0-ra vezetett. A vendégek időkérése után Mészáros először pontozott a Siriusnak (7–2), majd gyors kosárváltás után a negyed felénél 11–4 volt az eredmény. A 7. percben Debreczi Iringó szerezte meg a találkozó első tripláját, majd kevéssel később már 14 pontra nőtt a hazai csapat előnye (20–6). A negyed hajrájában itt is, ott is született kosár, és 22–12-es állásról indult a második játékrész. Ez a marosvásárhelyi alakulat rohamával kezdődött, s Feiseș dupláját és két hárompontosát követően a Sirius hátránya kétpontosra apadt (22–20). Mobley kosarára Gál egy triplával válaszolt, s máris minimális volt a két csapat közötti különbség (24–23). A 13. percben Mobley a megítélt két büntetőjéből egyet értékesített, ám ez is elégnek bizonyult, hogy magára találjon a KSE, és egy jól időzített 6–0-s rohammal meglépett a felső-háromszéki együttes (31–23). Innen Farkas Alpár tanítványai irányították a párharcot, akik 13 pontos vezetéssel vonultak szünetre (43–30).

A térfélcsere után is a KSE csapata volt a jobb a pályán, Mobleyék előnye több időn át 8–14 egység között mozgott, ám a 27. percben Czimbalmos Tímea duplájával plusz 19 pont volt együttesünk javára (58–39). A folytatásban a vásárhelyiek Mészáros és Dunbar, míg a házigazdák Kozman Kriszta révén szereztek kosarat, és 30 percnyi játék után 60–42-es állás volt olvasható az eredményjelző táblán. A zárószakasz elején Holinka-Miklós és Vega szerzett kosarat, s a 32. percben a kézdivásárhelyi együttes a legnagyobb különbséggel vezetett a hétvégi mérkőzésen (66–42). A biztos győzelemmel a kezükben a céhes városbeliek kilazítottak, és a Marosvásárhelyi Sirius ezt kihasználva felzárkózott nyolc pontra (70–62). A véghajrát azonban a hazaiak irányították, akik végül 73–62-re győztek.

A találkozót két játékos zárta dupla duplával: a KSE-től Mobley 22 pontot és 12 lepattanót szerzett, míg a Siriustól Dunbar a 17 pontja mellé 11 leszedett labdát jegyzett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, Nyugati csoport – 6. forduló: KSE–Marosvásárhelyi Sirius 73–62 (22–12, 21–18, 17–12, 13–20). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 300 néző. Vezette: Răzvan Opriș, Claudia Patricia Hândrea, Alexandru Sandu. KSE: Vega 14/3, Dănălache 5/3, Holinka-Miklós 6, Domokos 2, Mobley 22–Bandi 1, Tuchilus 1, Ardelean, Kozman 4, Lénárt, Czimbalmos 4, Debreczi 14/6. Edző: Farkas Alpár. Sirius: Feiseș 4, Mészáros 7, Gál 3/3, Smelser 14, Dunbar 17/6–Kleeman 9/6, Pálfi, Szász, Badi 8, Bobar. Edző: Ionel Brustur.

A forduló további eredményei: Aradi FCC–Szatmárnémeti VSK 59–57 (a hazaiknál a kézdivásárhelyi Bartók Rita 18 percet töltött a pályán és két leppattanót szerzett) és Nagyváradi Rookies–Kolozsvári U 43–72 (a vendégeknél a sepsiszentgyörgyi Bölöni Noémi 19 percet játszott, és ő is két leszedett labdával zárta a meccset). A Nyugati csoport állása: 1. Kézdivásárhelyi SE (5/2) 12 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (5/1) 11 pont, 3. Kolozsvári U (4/2) 10 pont, 4. Aradi FCC (4/2) 10 pont, 5. Marosvásárhelyi Sirius (1/5) 7 pont, 6. Nagyváradi Rookies (0/7) 7 pont. (t)