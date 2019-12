Nyitott szemmel

A kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékház Nyitott szemmel című világjáró sorozatának eddigi beszélgetéseit ismerteti az a könyvsorozat, amelyet ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön mutatnak be a Csíki utcai Kovács Libris könyvesboltban. Dr. Turóczi Ildikó közreműködésével a beszélgetősorozat házigazdája, Laczkó Vass Róbert színművész szól majd a könyvsorozatról. Bemutatják a Felix culpa és Szonettek a Kálváriára című versesköteteket is, amelyeket szintén Laczkó Vass Róbert jegyez.

Jubileum

A sepsiszentgyörgyi Írisz Ház – Fogyatékkal Élők Központja ma, a fogyatékkal élők világnapján, 17 órától ünnepli fennállásnak 10. évfordulóját. A programban szerepel Fekete Réka riportkötetének bemutatója, az Outsider Art kiállítás megnyitója, az Írisz Ház-ösztöndíj átadója.

Könyvbemutató

Műveltség és demokrácia címmel szervez könyvbemutatót és pedagógiai műhelyt a Mentés másként pedagógiai csoport Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben december 5-én, csütörtökön. 19 órától mutatják be Knausz Imre Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára című kötetét.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház társulata ma és szerdán 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Maria Wojtyszko Sam, avagy felkészülés a családi életre című előadását játssza (rendező: Bocsárdi László).

VENDÉGJÁTÉKOK. A Tamási Áron Színház decemberi műsorának különleges eseménye a Szatmárnémeti Északi Színház vendégjátéka a Molière komédiája nyomán készült Scapin című előadással. Az előadás rendezője Bocsárdi László, a címszerepben az idei évadtól szülővárosának színházába hazatérő színművész, Márkó Eszter alakításával találkozhat a közönség. Az előadás december 7-én, 8-án és 9-én, szombaton, vasárnap és hétfőn 19 órától látható a színház nagytermében. A jegyek ára 30 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak 23 lej, csoportoknak személyenként 15 lej. * Sepsiszentgyörgyön vendégszerepel a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat is, két Dosztojevszkij-előadással: a Raszkolnyikov december 3-án, kedden 19 órától látható a Háromszék Táncstúdióban, a Karamazovok december 4-én, szerdán 19 órától ugyanott.

M STUDIO. December 6-án, pénteken 19 órától a Sírunk, nevetünk című előadást (koreográfus: Góbi Rita), 8-án, vasárnap 19 órától a Variations: No. 1 című előadást (koreográfus: Ermira Goro) játssza a társulat Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban.

Mindenik sepsiszentgyörgyi előadásra jegyek a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro honlapon válthatók.

Zene

* A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban december 4-én, szerdán 18 órától lemezbemutató koncerten fellép a Classical Singers énekegyüttes és meghívottjai: Sebestyén-Lázár Enikő, Mácsafej zenekar, Marius Popa, Dénes Dorottya, Dénes Magor, valamint a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai: Zöldi Lara, Luppinger Attila, Sebestyén-Lázár Regina, Oláh-Badi Cintia. A helyszínen megvásárolható a Karácsonyi várakozás című cédé. A belépés díjtalan.

* A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban december 4-én, szerdán 18 órától adventi orgonahangversenyt tartanak, melyen közreműködik Fazakas Ádám Sándor kolozsvári orgonaművész.

* Az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya Ház, Olt utca 6.) december 5-én, csütörtökön 18 órától rendkívüli zenei esten fellép a PlaCello együttes: Răzvan Suma és Ștefan Cazacu csellisták. Műsoron Dotzauer-, Boccherini-, Barriere- és Popper-művek. A helyek száma korlátozott, jegyek elővételben is kaphatók a központ székhelyén naponta 9–15 óra között (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Kiállítás

Háromszéki tájak címmel nyílik tárlat Para Mária alkotá­saiból a kovásznai művelődési ház kiállító termében december 5-én, csütörtökön 17 órakor. A tárlatot méltatja Péter Sándor, közreműködnek Tóth Ágota és Szabó Róbert diákok (felkészítő tanár: Kurta Béla). A kiállítás január 5-ig látogatható hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Hamupipőke és az elvarázsolt herceg – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.30-tól Terra Willy – francia animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.15-től Ne játssz a tűzzel! – amerikai vígjáték, román felirattal; 18.30-tól Charlie angyalai – amerikai akciófilm, román felirattal; 20.30-tól Isten létezik, és Petrunijának hívják – macedón–belga–francia–horvát–szlovén dráma, román felirattal; 20.45-től Midway – amerikai–kínai történelmi filmdráma, magyarul beszélő.

Röviden

ELZÁRJÁK A VIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy december 4-én, szerdán 8 és 15 óra között javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kovásznán a Mihai Eminescu, Petőfi Sándor, Szövőde, Cserépgyár, Kós Károly, Mester, Virág, Tóth, Fenyő, Kodály Zoltán, Piliske, Timár, Dózsa György, 1918. december 1., Egyesülés, Aurel Vlaicu, Szabadság, Bercsényi, Jókai Mór, Arany János, Borvíz, Kinizsi Pál, Alsó-Porond utcában, valamint Csomakőrösön. z Kézdivásárhelyen december 4-én, szerdán 8 és 12 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Nicolae Bălcescu és Rózsa utcában, valamint az Ady Endre utcai 1-es tömbház A, B és C lépcsőházában. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért az érintettek megértését és türelmét kérik.

ÁRAMSZÜNET. A közvilágítási hálózatot érintő munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma 9 és 11 óra között Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly úton a Dózsa György utcától a József Attila utcáig tartó szakaszon, valamint a Dózsa György utcában a Kós Károly úttól a Stadion utcáig tartó szakaszon. * Szünetel az áramszolgáltatás ma 9 és 13 óra között Szotyorban a 2-es transzformátorállomásnál a 12-es országút körzetében, december 4-én, szerdán pedig 9 és 13 óra között Kilyénben az előregyártott elemek transzformátorállomásnál, a homokmosó körzetében.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas te­lefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Meghallgatás

A nép ügyvédjének brassói területi irodája december 4-én 10 órától meghallgatást tart Sepsiszentgyörgyön a prefektúra épületében. Az érdeklődők jó, ha előzetesen bejelentkeznek telefonon: 0267 315 444 (Kovászna Megyei Prefektúra), 0268 471 100 (a nép ügyvédjének brassói területi irodája). A nép ügyvédje a természetes személyek és a közigazgatási intézmények közötti konfliktusokban közvetít mediálás és párbeszéd formájában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.