EDZŐKÉNT KÍSÉRI EL PÁRJA AZ EB-RE. Hétfőn elindult Glasgow-ba a rövid pályás úszó Európa-bajnokságra a magyar válogatott, amelynek vezéregyénisége most is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka (fotó), aki mellett ezúttal kedvese, Gelencsér Máté lesz ott edzői akkreditációval.

Közel 500 nap után ez az első olyan világverseny, ahová nem a Svájcból hazahívott Petrov Árpád kíséri el a világhírű úszót, miután Hosszú Katinka a múlt héten közleményben köszönt el a 37 éves edzőtől. A háromszoros olimpiai bajnok Glasgow-ban egyéni indulóként most „csak” négy számot vállal be, a 100, a 200 és a 400 vegyest, valamint a 200 pillangót.

FAIR PLAY DÍJAT KAPTAK. A magyar férfi kardcsapat az emlékezetes budapesti világbajnoki döntő – a dél-koreaiaktól elszenvedett egytusos vereség – után tett sportszerű nyilatkozatáért fair play díjat vehetett át a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) gáláján Lausanne-ban. A júliusi világbajnokságon a férfi kardcsapatok fináléjában az ázsiaiak 45–44-re győztek, de az összecsapáson több vitatott ítélet született, a döntő után a bírói testület fel is mentette a vb-re vonatkozóan a további munkavégzés alól a közreműködő zsűripárost. A döntőt követő sajtótájékoztatón az újságírók bíráskodással kapcsolatos kérdést is feltettek, amire a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron így reagált: „Természetesen voltak kétes találatok, de nem emiatt kaptunk ki, nem szeretnénk erre fogni a vereséget”. Ezután csapattársaihoz fordult, és kérdésére Szatmári András, Decsi Tamás és Gémesi Csanád is megerősítette ugyanezt. A FIE illetékesei már akkor jelezték, hogy sportszerűnek tartják a nyilatkozatot, és a csapat tagjai utóbb meghívót kaptak a közgyűlést követő gálavacsorára, ahol Aliser Uszmanovtól, a nemzetközi szövetség elnökétől vehették át a fair play díjat.

TUCATNYI JÁTÉKOST NEVEZHETNEK. Tizenkettő plusz egy játékos nevezhető csapatonként a jövő nyári tokiói olimpia férfi és női vízilabdatornájára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA megállapodott arról, hogy egy találkozón 12 játékos szerepelhet majd, valamint további egy kerettag lehet ott az ötkarikás játékokon, akit sérülés vagy betegség esetén be lehet cserélni. A korábbi tervek szerint csapatonként 11 játékos lehetett volna jelen az olimpián.

ÚJ VILÁGREKORD. Az ugandai Joshua Cheptegei 26:38 perccel világrekordot állított fel 10 kilométeres utcai futásban Valenciában. A szervezők közlése szerint a 23 éves atlétát három iramfutó segítette és 500 méterenként az idejéről is tájékoztatták. Az eddigi csúcsot a kenyai Leonard Komon tartotta 26:44 perccel 2010 óta. Cheptegei idén mezeifutó-világbajnok lett, 5000 méteren győzött a Gyémánt Liga-döntőben, majd 10 000 méteren vb-aranyat nyert Dohában.