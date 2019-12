Új elnök az írószövetség élén, örökös tagokká vált erdélyi alkotók

A brassói származású Erős Kingára a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt. Az Írószövetség vezetéséért Erős Kinga mellett Madár János író, költő indult, ő azonban nem került be a választmányba, ezért az elnökségről tartott szavazáson nem vehetett részt. Az elnökség tagjai Ekler Andrea, Király Zoltán, Lőrincz P. Gabriella, Mezey Katalin, Rózsássy Barbara és Szentmártoni János leköszönő elnök lettek a következő három évre. A szabályok szerint az elnökség tagjai közé legalább egy negyven éven aluli alkotót kell választani, ő ezúttal Lőrincz P. Gabriella kárpátaljai költő lett.

A közgyűlés kilenc örökös tagot választott. Hárman – Dobozi Eszter, Kodolányi János és Kormos István – posztumusz nyerték el a díjat, mellettük Bogdán László, Farkas Árpád, Ferenczes István, Kiss Anna, Kiss Benedek és Kovács István lettek örökös tagok.

Erős Kinga a szavazás után az MTI-nek elmondta, az elmúlt kilenc év munkáját kívánja folytatni, hiszen 2010-től titkárként, majd hat éve elnökségi tagként is működött az Írószövetségben. Tovább szeretné vinni a Szentmártoni János vezetése alatt megkezdődött reformfolyamatokat: a szövetség elhelyezését a digitális térben, a szervezet megfiatalítását, a szakpolitikai, kultúrdiplomáciai feladatok hangsúlyos ellátását, valamint a székházon kívül olvasásnépszerűsítő programokat. Fontos feladatként emelte ki a Bajza utcai székház felújítását; a várhatóan több milliárd forintos beruházást új fenntartóként a Petőfi Irodalmi Múzeum bonyolítja majd, együttműködésben az Írószövetséggel. Erős Kinga elmondása szerint programjának másik pillére a vidéki jelenlét erősítése, emellett pedig egy szociális bizottság létrehozását is tervbe vette, amely a hátrányos helyzetű tagoknak nyújt majd segítséget. Az új elnök folytatni szeretné az Írószövetség fiatalítását is. Idén hozták létre a Debüt-díjat, amely évente három elsőkötetes alkotót jutalmaz egy-egy millió forinttal és írószövetségi tagsággal, emellett Erős Kinga tervbe vette az Írószövetség junior írócsoportjának létrehozását is: ehhez azok a fiatal tehetségek csatlakozhatnának, akik még nem teljesítik a belépés minden kritériumát.