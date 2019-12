Az már biztos, hogy vidékfejlesztési program helyett nemzeti stratégia lesz az uniós pályázati alapok megnevezése minden tagállamban. A mostani, még nem végleges leosztás szerint Románia összesen 20,5 milliárd eurót fog kapni a hétéves költségvetési időszakban a mezőgazdasági Garancia Alapból és a Vidékfejlesztési Alapból. A két tengely (alap) között a megoszlás a következő: 13,3 milliárd euró a közvetlen, APIA-s kifizetésekre fordítható, ami az előző hét­éves időszakhoz viszonyítva 15 százalékos növekedést jelent, a második tengelynél, a vidékfejlesztési alapoknál a teljes összeg 6,75 milliárd euró, ez pedig 16 százalékos csökkenést jelent az előző évi 8,13 milliárd euróhoz viszonyítva. Kötelező lesz a környezeti és klímaösszetevő figyelembevétele, a teljes összegnek 30–40 százalékát (még itt sincs végleges arány) csakis erre szabad majd fordítani az új nemzeti stratégiában.

A vidékfejlesztési pályázatoknál az országok kötelező önrészaránya is változni fog, eddig 15 százalékot kellett a hazai költségvetésből hozzátenni, ez a következő hétéves ciklusban 30 százalékra emelkedik. Ez Romániának is megterhelést jelent, az eddigi 1,4 milliárd euró helyett 2,5 milliárd eurót kell biztosítania a költségvetésből. Nagy-Britannia kilépésével ugyanis az eredetileg a mezőgazdasági kifizetésekre szánt összeget az unióban most 365 milliárd euróval csökkentették.

Az új közös agrárpolitika nagy teret szentel majd a fiatalok érvényesülésének a mezőgazdaságban, számos lehetőséget fog nyújtani a tagországoknak, hogy segítsék a fiatalok vidéki megélhetését. Ugyanakkor kötelezővé is teszik ezek kiemelt támogatását. Lehetőség van rá, hogy 2021 és 2027 között közel 40 millió euró közvetlenül, megemelt területalapú támogatás vagy kedvezményes pályáztatás révén jusson el a hazai fiatalokhoz. A tárgyalások arról szólnak, hogy a fiatalok ne az eddigi 40 vagy 50 ezer, hanem 100 000 eurót kapjanak a vidéken történő megtelepedésre. A támogatás felső határértékének megállapítását a tagországokra bízzák.

A vidéken történő megtelepedési támogatásnál nem lesz kötelező a gépvásárlás. Megengedik, hogy a tagország a pályáztatási rendszerében olyan feltételeket fogalmazzon meg, amelyek alapján az elbírálásnál több pontot kaphassanak a fiatalok. Ugyanakkor az új KAP-ban lehetőség lesz arra, hogy a fiatalok szövetkezését külön támogassák, beleértve az értékesítési lánc megszervezését, illetve hogy a fiatalok kedvezményes hiteleket kaphassanak föld- vagy gépvásárlásra. A mostani tárgyalások eredményeként a kedvezményes hitelekre egymilliárd eurót szánnak. Ugyanakkor külön támogatásban részesülhetnek majd azon idős gazdálkodók, akik lemondanak a mezőgazdaságról és a területeiket, állataikat fiataloknak adják át.

Az új agrárminiszter, Nichita Adrian Oros legfőbb célkitűzésének az új stratégiai terv elkészítését tartja jövő májusig, ígérete szerint egy széles körű konzultáció segítségével. Az új agrárminiszter a kisgazdaságok fennmaradásának egyetlen esélyeként a szövetkezést tartja, nyilatkozatainak tükrében biztosra vehető, hogy az új nemzeti stratégiában számos előnyt fognak kapni a szövetkezetek, termelői csoportok is a pályázatoknál.