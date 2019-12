A többség és a kisebbség közötti kölcsönös tisztelet napja kell hogy legyen december elseje – jelentette ki Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ szenátora a parlament tegnapi ünnepi ülésén. A törvényhozó testület plenáris ülésén felszólaló román politikusok, köztük Klaus Iohannis államfő is a nemzeti egység és az összefogás megteremtésének szükségességéről, a kivándoroltakkal való szoros kapcsolattartásról és hazatérésük elősegítéséről, valamint a román állam megreformálásának időszerűségéről beszéltek.

„Minden évben elmondjuk: az erdélyi magyarok nem viszonyulhatnak december elsejéhez úgy, ahogyan a többségi nemzet tagjai, a magyarok számára ugyanis nagy veszteség az, ami a románok számára a nemzeti törekvések beteljesülését jelenti. Ezért ez a nap elsősorban a kölcsönös tisztelet pillanata kell hogy legyen a többség és a kisebbség, a románok és a magyarok között” – fogalmazott Novák Csaba Zoltán. Az RMDSZ szenátora Iuliu Maniu és Kós Károly szavait idézve rámutatott: a román nemzeti ünnep egy jó alkalom kell hogy legyen arra is, hogy számba vegyük, mi valósult meg a modern Románia projektjéből, de főként, hogy mi teljesült a gyulafehérvári ígéretekből. A szená­tor szerint egyáltalán nincs összhangban a száz évvel elhangzott ígéretekkel az a törekvés sem, hogy politikai tőkeszerzés reményében román politikusok akadályozzák a marosvásárhelyi római katolikus iskola működését. „Intézményes keretekre van szükség a kisebbségi jogok érvényesítésére az oktatásban, a kultúra, az egyházak, a helyi közigazgatás, valamint a gazdaság terén is” – jelentette ki. „Mi hiszünk a békés és konstruktív együttélésben, és meggyőződésünk, hogy mindez csupán egymás értékeinek, kultúrájának, nemzeti szimbólumainak kölcsönös tisztelete révén lehetséges. Mi tiszteletet ajánlunk, de tiszteletet is kérünk a többségi nemzettől” – hangsúlyozta. Novák szerint, bár az erdélyi magyarok számos, politikai, kulturális és történelmi vonatkozású kérdésben is másképp vélekednek, mint a többségi nemzet tagjai, alapvetően mégis közös a cél: egy fejlődő, demokratikus országot akarunk mindannyian.