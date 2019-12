Anyakönyvezési korlátozás

A további lengyelországi jogi gyakorlatra is kiható határozatot azon fellebbezés kapcsán hozták meg a bírák, amelyet az alsóbb fokú bíróságok döntései miatt nyújtott be egy 2015-ben Londonban született fiú anyja. A lengyel származású asszony fia lengyel állampolgárságát akarta megerősíteni, ebből a célból akarta őt anyakönyveztetni a brit anyakönyvi kivonat alapján, amelyen a másik szülőként is nő szerepelt. A legfelsőbb közigazgatási bíróság tegnapi határozatában rámutattak: a lengyel jogrend nem ismeri a szülők más kategóriáját, mint az anya és az apa. Úgy látták, a polgári jog nem teszi lehetővé, hogy a gyermek apjaként az okmányban olyan személyt tüntessenek fel, aki nem férfi.