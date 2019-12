Megvásárolják a Tervezőintézet épületét

Tamás Sándor tanácselnök az ülést követő megyeinfón érvelt a vásár szükségessége mellett. Alárendelt intézményeik a város különböző részein működnek, ezekből szeretnének csoportosítani. Az intézmény levéltára jelenleg négy helyen található, s szeretnék egy helyre összevonni, így a gyermekvédelmi és szociális igazgatóság székhelyéről is elköltözik az ott levő rész. Két helyen székel továbbá a személyi nyilvántartó is, azt is összeköltöztetik. Ezenkívül a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola is jelezte, bővítették képzéseiket, s újabb térre lenne szükség.

Az elnök közölte, a múltkori ülésen elvi beleegyezésüket adták a vásárra, ezúttal elkülönítették a 4,1 milliós összeget. Közben folyik az ingatlan szakcég általi felmérése, felértékelése. Azután következik a felek közötti egyeztetés, ha az sikerrel jár, a közgyűlés jóváhagyására lesz szükség.

A vásár arról az ingatlanrészről szólhat, amely a Tamási Áron Színház kamaraterme és a Consic Rt. irodaháza között áll. Itt a Kovászna Terv Rt. irodái vannak, és itt működik a megyei egészségbiztosítási pénztár is. Hasznos felülete 1740 négyzetméter, s hozzá tartozik a mögötte levő 2500 négyzetméteres sportpálya is.