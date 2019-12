Ünnepnappá nyilvánítanák Trianon napját

A döntésről Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, a szakbizottság tagja számolt be közösségi oldalán. Úgy értékelte: a tervezet sértő a romániai magyarság számára, és szembemegy minden olyan törekvéssel, amely a többség és a magyar közösség békés együttélését szolgálja, korlátozva a közös jövő tervezését is. Leszögezte, hogy az RMDSZ határozottan ellenzi a kezdeményezést, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a tervezetet mielőbb leszavazza a parlament. Korodi elfogadhatatlannak nevezte, hogy Románia egy volt külügyminisztere a román–magyar békés együttélés kárára szeretne politikai tőkét kovácsolni magának. A frakcióvezető arra utalt, hogy a jogszabály tervezetét a román diplomáciát 2012 és 2014 között irányító Titus Corlățean szociáldemokrata szenátor terjesztette a parlament elé.

Amennyiben a törvénytervezetet a képviselőház plénuma is elfogadja, Románia minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni szerződés napját. A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4-én, az első világháborút lezáró, Magyarország határait kijelölő békeszerződés évfordulóján kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A jogszabály felhatalmazza az állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.

Néhány héttel azelőtt, hogy a képviselőházban célegyenesbe fordult volna a Trianon-évfordulót Romániában ünneppé nyilvánító törvénytervezet, Románia jelenlegi külügyminisztere, Bogdan Aurescu a közelgő Trianon-centenáriumtól féltette a román–magyar kapcsolatokat. „Jövő év június 4-én lesz a trianoni békeszerződés századik évfordulója: reméljük, hogy ez az alkalom nem hoz diplomáciai konfrontációt a kétoldalú kapcsolatokban” – fogalmazta meg aggodalmát.