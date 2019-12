A bibliográfia tudománya

Egyelőre egyetlen példány létezik, úgy tudjuk, de ha valakit nagyon érdekel, létrejötte óta kik, hol, mennyit írtak erről a tanintézetről, forgathatja, tanulmányozhatja az iskola dokumentációs könyvtárában. A szerző, a sok ezer dokumentumot megvizsgáló, elolvasó, az adatokat rendszerező, számítógépre író Csikós Júlia szívesen kalauzol el mindenkit, aki tájékozódni akar, és bizony az évek során soknak a tollán születtek nagy alkotások, amelyekhez ő „szállította” a nyersanyagot. Egyébként egyik alkalommal örömmel mesélte, hogy felfedezte, megtalálta a szászvárosi híres református kollégium egyik – vagy több? – évkönyvét, azét az iskoláét, amelynek mára nyoma sem maradt. Az épület áll, de mások a lakói...

Azon a szép rendezvényen a bibliográfus Csikós Júlia felvázolta azt a hatalmas erőfeszítéssel járó munkát, amelyet évtizedeken át végzett szerényen, s most az eredményt felmutatva az addig kétkedők is rácsodálkoztak arra a gazdagságra, amelyet iskolájuk fel tud mutatni. Már az is látványos eredmény, hogy a kollégium hosszú időn át megjelenő, Gyökerek című folyóiratának teljes bibliográfiája elkészült. Ugyanígy a kollégiumról szóló irodalom teljes bibliográfiája is. Ezt az tudja igazán értékelni, aki tudományos vagy ismeretterjesztő tanulmányok készítése során adatok után kutat.

A jelen könyvészetben szépirodalmi, tudományos, publicisztikai anyagokat dolgozott fel a szerző, levéltári anyagokat, dokumentumokat, fényképeket, értesítőket, évkönyveket böngészett át, s az általa átfésült hatalmas anyagból kigyűjtött minden olyan helyet, ahol a Mikóról esik szó, akár egyetlen utalásban is. A Székely Mikó Kollégium iránt már az első lépéseitől nagy volt az érdeklődés. Összesen közel háromszáz sajtótermékben, folyóiratban, közlönyben és más írott forrásban tesznek említést róla, hisz aránylag rövid idő alatt nőtt fel más neves iskolák mellé. Például a Pesti Hírlap 1893-ban ír az első itteni érettségiről. Ismertsége egyre fokozódott, 1941-ben még Móricz Zsigmond is tiszteletét tette falai között.

Nem hallgathatom el, hogy íme, szemünk előtt, de tudomásunk nélkül nőtt, erősödött tudománnyá a bibliográfusi munka, s minden bizonnyal lesz ennek még folytatása, hisz a híres, megmenekült könyvek titkai közül – amelyekkel eddig is foglalkozott a könyvtár őre – sok még feltárásra vár. A könyvbe és adathordozóra mentett sok tízezer cím az eddig eltelt évekről szóló vallomások. És tanúi annak a hatalmas türelemnek, szorgalomnak és szerénységnek, amellyel Csikós Júlia dolgozott és dolgozik.

Kádár István a Csikós Júlia által kibányászott, feltérképezett, legépelt, rendszerbe állított adatokat CD-re másolta, s szép a kiadvány fedőlapját díszítő grafikája, a szülőföldbe gyökerező iskola jelképes ábrázolása. Csikós Júlia elő­adása a bibliográfusi munkáról a szakma iránti tiszteletünket erősítette.

Péter Sándor