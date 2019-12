A név és az arculat cseréje a cégcsoport egyre inkább nemzetközivé válását tükrözi – áll a közleményben, a Perfection in Timber (Tökéletes fűrészáru) szlogen pedig továbbra is a vállalat politikájának központi eleme marad. A közlemény szerint az új név mögött rejlő logika nagyon egyszerű – a csoport nevének könnyen érthetőnek, kiejthetőnek és megjegyezhetőnek kell lennie minden nemzetiségű ember számára. „A Timber szó faanyagot, fűrészárut jelent, az a nyersanyag, amiből a cégcsoport magas minőségű termékei készülnek, a HS betűszó pedig az eredeti név, a Holzindustrie Schweighofer rövidítése és ugyanakkor a kapocs a régi és az új név között. A Perfection in Timber (Tökéletes fűrészáru) szlogen továbbra is a márkaszimbólum fontos eleme marad, és a cégcsoport folyamatos erőfeszítéseit jelképezi, hogy vásárlói, beszállítói és partnerei számára a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsa és mindennap jobbá váljon.”

A névcsere nem befolyásolja a cégcsoport vezetői és részvényesi struktúráját – áll a közleményben –, függetlensége és szervezeti felépítése változatlan marad: ennek következményeként a HS Timber Productions és a HS Baco Panels termelői egységek továbbra is az Evergreen Private Foundation égisze alatt fognak működni (a volt Schweighofer Private Foundation). Gerald Schweighofer továbbra is a cégcsoport élén marad. „A vállalat elkötelezettsége a nyílt és az átlátható párbeszéd iránt bármely érdekelt féllel, továbbra is kiemelt prio­ritás és a cégcsoport egyik alapelve.” A névváltást a következő hetekben hivatalosítják.

A HS Timber Group osztrák eredetű családi vállalkozás több mint 400 éves tapasztalattal rendelkezik a fafeldolgozás terén. Jelenleg a cégcsoport Európa-szerte aktív, legfőbb tevékenysége a fafeldolgozás és faáruval való kereskedés, de energiatermeléssel is foglalkozik. A cégcsoport Romániában három fűrészüzemet és két panelgyárat, Németországban pedig egy fűrészüzemet működtet. A cégcsoport vezető szerepet tölt be az európai faiparban, jelenleg mintegy 3200 embert foglalkoztat. A HS Timber Group a világ több mint 70 országába exportálja termékeit.

A vállalatcsoport közleményében ugyanakkor kiemeli, hogy az elmúlt két évben megerősítette a párbeszédet minden érintett féllel, többek között a civil szervezetekkel.

„Céljaink azonosak: a fafeldolgozó ipar fenntarthatóságának biztosítása” – fogalmaznak. A szigorú beszállítói ellenőrzések mellett a beszerzési osztályon dolgozó alkalmazottak számára kötelező, hogy rendszeresen részt vegyenek olyan képzéseken, ahol a megfelelési szabályokról és korrupcióellenes eljárásokról tanulnak. A vállalat stratégiai partnerséget kötött az Erdő a Jövőnek Alapítvánnyal (Fundația Pădurea de Mâine) annak érdekében, hogy szociális és környezetvédelmi projekteket dolgozzanak ki, amelyek a romániai erdők fenntartható fejlődését biztosítják és a közösség érdekeit szolgálják. Az alapítvány 2019-ben jött létre a HS Timber Group stratégiai támogatásával.

A csoport átlátható tájékoztatást ígér a vállalat weboldalán: www.hs.ro. A www.hs.at/ro/responsabilitate.html weboldal pedig azt a célt szolgálja, hogy segítsék és jobbá tegyék a párbeszédet a faipar fenntarthatóságának témakörében – áll a közleményben. (Fer-)