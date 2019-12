Havi tizenöt lej az adó Sepsiszentgyörgyön

Egy kétszobás tömbházlakásért és egy legtöbb 1600 köbcentiméteres motorral működő személygépkocsiért egy természetes személynek összesen 177 lejt kell majd jövő évben fizetni, azaz 15 lejnél kevesebbet havonta – közölte Antal Árpád polgármester, aki szerint a környék városai közül Sepsiszentgyörgyön a legalacsonyabb az ingatlan- és autóadó, még úgy is, hogy utóbbit a múlt heti tanácsülésen megemelték.

Az elöljáró kikereste a leggyakoribb tulajdonformákat, és az derült ki, hogy a helybeliek 64,8 százaléka (azaz közel kétharmada) birtokol kétszobás tömbházlakást és olyan autót, amelynek motorja nem nagyobb 1600 köbcentiméternél. Ezért a kettőért jövőben összesen 177 lejt kell lepengetni (ami havonta 14,75 lejt jelent), ha a lakás a város B övezetében van, az A övezetben pedig évi 5 lejjel többet.

Ebből a 177 lejből 84 a gépkocsiadó, ami az idén 70 lej volt – magyarázta Antal Árpád, aki környezetvédelmi okokból szerette volna a régebbi autókat nagyobb adóval sújtani, de erre a törvény nem ad lehetőséget. Vannak ellenben kedvezmények: 9 százalékot nyer, aki március vége előtt a teljes évi adót befizeti, a hibrid üzemeltetésű gépkocsikért csak 25 százalékos adót kell fizetni (vagyis 75 százalék a kedvezmény), az elektromos járművek pedig teljesen adómentesek, de ilyenből még csak négy van a városban.

A polgármester hangsúlyozta: a lakásadók a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten vannak Sepsiszentgyörgyön, és ha a legmagasabban lennének, a fent említett a kétszobás lakásért és családi autóért 435 lejt kellene kiadni. A környékbeli városokban mindenütt magasabbak az ingatlanadók: Brassóban és Csíkszeredában 25–25, Kézdivásárhelyen pedig 16 százalékkal.

Egyébként ezt a két adót közvetlenül a helyi költségvetésbe fizetik be az emberek. A bevételeknek tavaly 5,71 százalékát, az idén pedig 5 százalékát tették ki az ingatlan- és gépkocsiadókból befolyó összegek. A többi pályázatokból, országos és uniós alapokból jön, ebből tudják fenntartani a bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, a hét művelődési intézményt, a közszállítást (mert a jegy- és bérletárakból sem a színházak, sem a buszvállalat nem tudna működni), fizetni a szociális kiadásokat, ösztöndíjakat, támogatni az egyházakat, vállalkozókat, különféle rendezvényeket, sportklubokat és eseményeket, a város takarítását (mert a lakók a saját szemetük elhordásáért fizetnek a Tegának, nem az utcaseprésért), az utcafelújításokat és így tovább.

A gépkocsiadó emelését jelzésnek is szánta az önkormányzat: tavaly 840 autót írtak forgalomba Sepsiszentgyörgyön, az idén valószínüleg ezernél is több lesz ez a szám. Vízszintesen már nem nagyon lehet terjeszkedni, az emeletes parkolóház építése – mert van erre vonatkozó terv is Sepsiszentgyörgyön – pedig nagyon drága. Egy ilyen létesítmény parkolóhelyenként 8–15 ezer euróba kerül, ezer euróért pedig már autót lehet venni. Ha évi 84 lej a gépkocsiadó, könnyű kiszámolni, hogy ezer autó után hány parkoló létrehozására futja – mondta még a polgármester.