A sepsiszentgyörgyi Református Kollégium elemi iskolájában bensőséges ünnepséggel avatták fel tegnap délután a szeptemberben zajlott IV. Nemzetközi Kovácstalálkozón öntött harangot. Valójában kettős avatás zajlott a Kós Károly tervezte épület tövében: ezúttal hangzott el először nyilvánosan a kis iskola himnusza is.

A felvidéki Slíz Robert Sepsiszentgyörgy főterén öntötte meg a harangot, melyet a kovácstalálkozó szervezője, Nagy György olaszteleki kovácsmester már előzőleg a városnak ajánlott fel, a városvezetés pedig úgy döntött, a harang a Református Kollégiumba kerüljön – ezért került rá a Református Kollégium Sepsiszentgyörgy 2019 felirat. S mert a harang nem csak szép, de kellemes csengésű, erős hangú is lett, kellett hozzávaló harangláb is. Melyet az osztrák Walfrid Huber szobrász és kovácsmester tervezett, saját stílusát elegyítve a Kós Károlyéval: a harangláb alsó része a fémszobrász látásmódját eleveníti meg, „kalapja” a Kós Károly tervezte épületeknél visszaköszönő, kalotaszegi templomtornyot idéző formát kapott. És hogy mindez ne csak papíron maradjon, arról újfent az olaszteleki Nagy György gondoskodott – mondanunk sem kell, a haranglábat is ajándékba készítette el.

A harangszentelésre kiszemelt tegnapi nap sokáig emlékezetes marad az iskola számára. Hidegben, csípős szélben állták körül az elemisták és tanítóik meg a sok szülő az egyelőre fehér vászon mögött rejtőzködő újdonságot. Az advent, a várakozás időszaka már az ajándékok felé tereli gyerek és szülő gondolatát egyaránt, az új harang pedig igazi ajándék: meglepetés az iskola számára, szép és örömet szerez – e szavakkal nyitotta meg az ünnepséget Egyed Júlia iskolalelkész. A harang szimbolikájáról, hívó szavának erejéről az iskola igazgatója, Berekméri Annamária szólt, beszéde végén kiemelve: míg halljuk a harang szavát, értjük beszédét, addig lesz jövő. Sztakics Éva alpolgármester felelevenítette, azért döntött úgy a városvezetés, hogy a Református Kollégiumba kerüljön az ajándék harang, mert ebben a tanintézményben többet jelent, mint bármely hagyományos iskolában, hiszen itt nemcsak földi, hanem égi dolgokra is tanítják a diákokat, végezetül azt kívánta, addig tartson a harang, míg él az iskola.

A harangöntő Slíz Robert nem lehetett jelen az eseményen, így a harang leleplezése a míves haranglábat hagyományos kovácsolással kivitelező Nagy Györgyre hárult, rövid imát követően pedig Egyed Júlia iskolalelkész szentelte meg a harangot, majd két negyedikes nagydiák szólaltatta meg először – szép hangja ámulatba ejtette a közönséget, különösképp a gyerekeknek tetszett nagyon. Hálájuk jeléül rövid műsort is előadtak, szavalattal és Dénes Előd lelkipásztor gitárkíséretében az Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket című iskolahimnusz lelkes eléneklésével.