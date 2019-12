Jó hangulatban utazhat a kincses városba a sepsiszentgyörgyi csapat, ugyanis az előző fordulóban a Craiova ellen megtörte negatív sorozatát, és több mint kilenc hét után ismét nyerni tudott a bajnokságban, míg az Európa-ligában is érdekelt, Dan Petrescu irányította labdarúgók döntetlent játszottak az FC Hermannstadt vendégeként. A Sepsi OSK és a Kolozsvári CFR története során nyolcszor találkozott, a háromszéki együttes még egyszer sem győzött az ötszörös bajnok ellen, az összecsapások közül mindössze egyszer osztozkodtak a pontokon, hétszer pedig a Szamos-parti gárda örülhetett. A csapatok legutóbb az augusztusi odavágóban mérték össze erejüket, a sepsiszentgyörgyi stadionban Alexandru Păun góljára Dylan Flores válaszolt. A piros-fehérek a bajnokságban 19 ponttal a tizedikek, a kolozsvári együttes pedig 35 ponttal az első helyet foglalja el. A székelyföldi csapat idegenbeli mérlege egy győzelem, hat döntetlen és két vereség, míg a legjobb védelemmel rendelkező Kolozsvári CFR hazai pályán még egyszer sem kapott ki, egy döntetlen mellett nyolcszor diadalmaskodott, továbbá figyelemre méltó, hogy ellenfelei mindössze két gólt szereztek eddig vendégként.

„A bajnokkal találkozunk, a kolozsvári csapatot nem kell bemutatni senkinek, hiszen tudjuk, hogy mire képes. Komoly erőt képviselnek, főleg hazai pályán, ugyanis eddig mindössze két gólt kaptak és több mint huszonötöt rúgtak, sőt, a legutóbbi meccseket kapott találat nélkül húzták be a Dr. Constantin Rădulescu Stadionban. Tudjuk, hogy kivel játszunk, viszont felkészültünk az előttünk álló kihívásra. Továbbra is a rangsor második felében vagyunk, kellenek a pontok, koncentrálunk az előttünk álló mérkőzésekre, és arra törekszünk, hogy a lehető legtöbbet kihozhassuk magunkból. Biztos vagyok benne, hogy Dan Petrescu teljes komolysággal kezeli ezt a mérkőzést, hiszen számára is mindig a soron következő találkozó a legfontosabb. Egyértelmű, hogy szeretnének kijutni az Európa-liga csoportköréből, azonban ellenünk sem veszik félvállról a mérkőzést, egyáltalán nem lesz könnyű feladatunk. Szeretném, ha a játékosok a Craiova elleni győzelem után sem bíznák el magukat, hiszen az csak egy mérkőzés volt, még nem értünk el vele semmit, bár az a siker önbizalmat és nyugalmat adott nekünk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző. (miska)