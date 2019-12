Tegnap a képviselőház jogi bizottsága egyhangúlag elfogadta a kormányoldal tervezetét, amely megszüntetné azt a lehetőséget, hogy az elítéltek büntetésének egyötödét jóvá írják a rossz fogva tartási körülmények miatt. Az úgynevezett „kompenzációs” törvény visszavonása az egy hónapja kormányra lépett Nemzeti Liberális Párt (NLP) egyik kampánytémája volt az elnökválasztás előtt, most azonban a parlamenti házbizottságban még mindig többséggel rendelkező Szociáldemokrata Párt (SZDP) is sietett napirendre tűzni a jogszabály módosítását. Mint ismert, a korábbi szociáldemokrata kormánytöbbség az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) sorozatos elmarasztalására hivatkozva vezetett be kárpótlási rendszert az emberi jogaik megsértésére panaszkodó elítéltek számára, de a jogszabály olyan „jól sikerült”, hogy az elítéltek számára üzletté vált az emberi jogaikról való lemondás, büntetésük lerövidítése érdekében.

Az elítéltek valósággal menekülnek a korszerűsített ítélet-végrehajtó intézményektől, és büntetésük lerövidítésének reményében mondvacsinált pereket indítanak más országrészekben, hogy egészségtelen és zsúfolt börtönökbe helyezzék át őket. A tavaly nyáron elfogadott törvény minden elítéltnek hat nappal rövidíti le a büntetését minden hónapért, amelyet olyan közös cellában töltött, ahol nem jut legalább négy négyzetméter egy rabra. Ugyanilyen mértékben csökken azok büntetése, akiket megfosztottak a természetes fénytől, a szabad levegőtől, a minimális higiéniai feltételektől, a WC-használat intimitásától, vagy akiket penészes, beázott, levegőtlen cellákban, rovarok és rágcsálók társaságában tartottak fogva.

A román média szerint tavaly nyár óta a törvény alapján 21 ezer elítélt szabadult korábban a börtönből, és közülük több mint 1800-an újabb bűncselekményt követtek el. A visszaesők közül 500 ellen erőszakos bűncselekmények – gyilkosság, nemi erőszak, rablás – miatt indult újabb büntetőeljárás.