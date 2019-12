Hargita Megye Tanácsának elnöke ezzel Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövetének kijelentéseire reagált, aki szerint a román hatóságokat is be kell vonni az erdélyi gazdaságfejlesztési programba. „Függetlenül attól, hogy Bukarestben mit mondanak, a fejlesztések útjába nem állhatnak” – jelentette ki az elöljáró. Hozzátette, a Fidesz–RMDSZ-együttműködés stratégiai fontosságú Székelyföld gazdaságfejlesztése tekintetében. (Transindex)

HARCRA FEL! Klaus Iohannis államfővel szembeni ellentámadásra szólítja fel a Szociáldemokrata Pártot Adrian Năstase volt miniszterelnök, aki 2000 és 2005 között volt a párt elnöke. Kijelentésének előzménye, hogy az államfő a választási kampány után is folyamatosan bírálja az SZDP-t, amelyet a történelem süllyesztőjében szeretne látni. A Nemzeti Liberális Párt végrehajtó bizottságának hétfői ülésén azt mondta, a választópolgárok idén három ízben is az SZDP nélküli Romániára szavaztak, ezért 2020 végéig meg kell szabadítani az állami intézményeket a szociáldemokratáktól. Kijelentette, Románia elnökének a pártpolitika fölé kell emelkednie, de ez semmiképp sem jelenti azt, hogy a politikai életen kívül áll. Adrian Năstase ezzel kapcsolatban azt mondta, az SZDP-nek nem a párton belüli csatározásokra, hanem az államfővel, legfőbb politikai ellenfelével szembeni harcra kell koncentrálnia. Arról is beszélt, hogy az államfő nemcsak az SZDP-t ássa alá, hanem a jogállamot is. (Marosvásárhelyi Rádió)

ERŐFITOGTATÁS. Egyszerű indítványt nyújt be a Nemzeti Liberális Párt vezette kormány ellen a Szociáldemokrata Párt parlamenti csoportja – jelentette be hétfőn Eugen Teodorovici. Az SZDP szenátora szerint a beadvány címe: NLP-kormány, neved egy a megszorító intézkedésekkel. Teodor Meleşcanu szenátusi elnök azt javasolta, hogy az indítványt jövő héten tárgyalják meg. (Agerpres)