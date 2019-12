Karácsonyvárás ZABOLAI MIKES-BIRTOK. A varázslatos zabolai Mikes-birtok harmadjára is vendégül látja a Kastély Erdélyben csapatát egy családi karácsonyváró eseményre. Idén is az egész családnak szóló programokkal várják a látogatókat: december 7-én, szombaton 10 és 17 óra között papírszínház, karácsonyi képeslap- és mécseskészítés, forró tea, EduKastélyos játékok lakják be az egykor istállóként működő, mára gyönyörűen felújított rendezvénytermet a Mikes-birtokon.

A képeslapokat helyben angyalpostán fel is lehet adni – persze az igazi posta is besegít, hogy megérkezzenek a címzetthez. Személyre szabott képeslapot készíthetnek és postázhatnak a gyerekek (és nem csak) bárkinek, ezért nem árt, ha előre kigondolják, kinek szeretnék elküldeni, és a postacímeket is viszik magukkal. A képeslapokat természetesen haza is lehet vinni és személyesen átadni vagy díszítésre használni. Az eseményen fellépnek a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos diákjai is: 14.30-tól hangszereken előadott karácsonyi dalokkal teremtenek ünnepi hangulatot. A legkisebbek és nagyobbacskák egyaránt örömüket lelhetik a karácsonyi dísztárgyak elkészítésében. Az alkotás élménye mellett a gyermekek hazavihetik a saját készítésű díszeiket. Lesz kifestős, mézeskalács-díszítés, dekupázsolt mécsestartó és egyéb kedves dekorációk barkácsolása. Felnőttek is díszt készíthetnek a Bloom Belle karácsonyi dekorációs műhelyén. A benti foglalkozások mellett a kastélykertben barangolni is lehet, vagy lovasszekéren sétakocsikázni. A téli hangulatot a forró tea, kávé, forralt bor teszi majd teljessé, amit a Mikes-kastély által biztosított büféből lehet megvásárolni. A rendezvényt nagy közös tábortűz zárja. A rendezvény ideje alatt megvásárolhatók a kastélyok ihlette alkotások, amelyeket fiatal erdélyi művészek készítettek a Kastély Erdélyben Shop számára. A vevő a tárgyak megvásárlásával a Kastély Erdélyben Alapot támogatja. A rendezvény szervezői a Kastély Erdélyben program és a Zabola Estate.Részletek és további információk az esemény Face­book-oldalán találhatók: https://www.facebook.com/events/525908724658573/.

ÍRISZ HÁZ. Kézműves-foglalkozásra várják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban működő Carola Caféba (Gyöngyvirág utca 5. szám, a református templom mellett) december 7-én, szombaton 18 órától. Az érdeklődők karácsonyi díszeket készíthetnek vagy adomány fejében kiönthetik saját díszítésű gyertyájukat. A jó hangulatról és zenei élményről a Free Connection jazz- és bluesegyüttes gondoskodik. A kézműves-foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni ma estig lehet Sánta Richárdnál a 0728 128 342-es telefonon.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Sírunk, nevetünk című produkcióját adja elő, rendező-koreográfus: Góbi Rita.

DIÁKSZÍNPAD. A Vigadó Művelődési Ház szervezésében december 6-án, pénteken 10 és 12 órától Karinthy Frigyes A cirkusz című novellája alapján készült előadást tekintheti meg a közönség a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad előadásában Kézdivásárhelyen a Vigadó nagytermi stúdiójában. A belépő ára: 5 lej.

Kiállítás

Háromszéki tájak címmel nyílik tárlat Para Mária alkotásaiból a kovásznai művelődési ház kiállítótermében ma 17 órakor. A tárlatot méltatja Péter Sándor, közreműködnek Tóth Ágota és Szabó Róbert diá­kok (felkészítő tanár: Kurta Béla). A kiállítás január 5-ig látogatható hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.

Irodalmi előadás

Reisinger János művészet- és irodalomtörténész Világszem-sorozatának idei utolsó előadása ma 18 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A magyar költészet fontos vetületeire és alkotóira reflektáló, versmondással, verselemzésekkel tarkított előadás címe: Magyar költők a boldogságról – Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső verseivel. Az előadás után Reisinger János szívesen válaszol a közönség kérdéseire, dedikálja a tárgyhoz tartozó könyveit.

Zene

Az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya Ház, Olt utca 6.) ma 18 órától rendkívüli zenei esten fellép a PlaCello együttes: Răzvan Suma és Ștefan Cazacu csellisták. Műsoron Dotzauer-, Boccherini-, Barriere- és Popper-művek. A helyek száma korlátozott, jegyek elővételben is kaphatók a központ székhelyén naponta 9–15 óra között (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16 órától Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.30-tól Terra Willy – francia animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18 órától Midway – amerikai–kínai történelmi filmdráma, román felirattal; 18.15-től Valan – Angyalok völgye – magyar krimi, román felirattal; 20.15-től Joker – amerikai krimi, dráma, román felirattal; 20.30-tól Az aszfalt királyai – amerikai életrajzi dráma, akciófilm, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro

Ősi elemeink

Előadás- és alkotóműhely-sorozatot szervez a Csiszár Dénes Tanműhely december 6–8. között Kézdivásárhelyen. Az Ősi elemeink témában körbejárják elméletben és gyakorlatban a világot alkotó elemeinket, azok megjelenését és jelentőségét saját kultúrkörünkben. Balla Ede Zsolt székelyudvarhelyi író (Oltáron az Olt, Szent földünk rajza) december 6-án, pénteken 18 órakor tart elő­adást az Erzsébet Teremben. December 7-én, szombaton és december 8-án, vasárnap 11 órától István Sándor faragómesterrel közösen próbálhatják ki az érdeklődők az elemek jelképeinek kifaragását kopjafákon.

Könyvbemutató

Műveltség és demokrácia címmel szervez könyvbemutatót és pedagógiai műhelyt a Mentés másként pedagógiai csoport Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben, ahol ma 19 órától mutatják be Knausz Imre Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára című kötetét.

Iskolaünnep

A sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából ma 12 órától ünnepi rendezvényt tartanak az iskola sporttermében, amelyre elvárják a tanintézmény egykori diákjait és tanárait is.

AppDay 2.0 – IT-konferencia

A Háromszéki Ifjúsági Tanács december 7-én, szombaton 9 órától második alkalommal rendezi meg az AppDay Ifjúsági IT-konferenciát a kézdivásárhelyi Gábor Áron Műszaki Oktatási Központban. A konferencia célja a számítástechnikai, főleg telefonos alkalmazások fiatal szemszögből tekintett felhasználói oldalának bemutatása, párhuzamosan lehetőséget adva a háromszéki fejlesztők és felhasználók párbeszédére. Az egynapos konferenciára főként olyan középiskolás fiatalokat várnak, akik szeretnék hasznukra fordítani a digitális technológiát, a telefonos alkalmazásokat és a szociális médiát. A meghívott előadók úgy mutatják be applikációk felhasználói oldalát, hogy azzal megoldási javaslatokat adjanak a felhasználók hétköznapi, szakmai problémáira. Szó lesz például a szociális média vállalkozásnépszerűsítő erejéről, hétköznapi telefonos appok mérnöki alkalmazhatóságáról, valamint egyéb olyan megoldásokról, melyek révén a mobileszközök gördülékenyebbé, biztonságosabbá teszik felhasználóik hétköznapjait. Bár a konferencia elsődleges célja a felhasználók megszólítása, fejlesztők számára is hasznos lehet a részvétel a potenciális felhasználói igényfelmérések, visszajelzések miatt.

Röviden

ELZÁRJÁK A VIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 9 és 15 óra között felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Gidófalván az Új utcában és a Fotosi úton. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérik.

ÁRAMSZÜNET. Ma 8 és 15 óra között Kézdiszárazpatakon az 1-es transzformátorállomás körzetében, pénteken 8–11 óráig Maksán a 6-os transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig alá lehet írni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.