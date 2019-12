Előző írásunk

Karácsonyvárás

ZABOLAI MIKES-BIRTOK. A varázslatos zabolai Mikes-birtok harmadjára is vendégül látja a Kastély Erdélyben csapatát egy családi karácsonyváró eseményre. Idén is az egész családnak szóló programokkal várják a látogatókat: december 7-én, szombaton 10 és 17 óra között papírszínház, karácsonyi képeslap- és mécseskészítés, forró tea, EduKastélyos játékok lakják be az egykor istállóként működő, mára gyönyörűen felújított rendezvénytermet a Mikes-birtokon.