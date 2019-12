Ennek tükrében még van, amiért izgulnia a zöld-fehér mezes együttesnek, ráadásul a Seth Robin Arne Sandberg irányította svéd csapat egy hete kisebb meglepetésre 82–78-ra nyert az addig veretlen és csoportelső lengyel Artego Bydgoszcz vendégeként. Mint ismeretes, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC november 27-én Isztambulban lépett pályára, ahol egy újabb fantasztikus győzelmet összehozva nyolcpontos különbséggel, azaz 78–70-re nyert az egyszeres Euroliga- és kétszeres Európa-kupa-győztes Galatasaray csapatával szemben. Az esti párharc odavágóján Zoran Mikes tanítványai a második és a harmadik negyedben mutatott jobb játékuknak köszönhetően 81–74 arányban diadalmaskodtak a Luleå BBK otthonában. A Sepsi-SIC 3/2-es győzelmi mutatóval az E-csoport második helyezettjeként várja utolsó Európa-kupabéli csoportmeccsét, a skandinávok viszont egy győzelemmel és négy vereséggel a négyes utolsó helyéről érkeznek Háromszékre. Egy esetleges sikerrel csapatunk 4/2-es mutatóval abszolválhatja a csoportkört, ami kedvezőbb rangsorolást és „könnyebb” ellenfelet jelentene a továbbiakban a Sepsi-SIC számára.

– Az utolsó csoportmérkőzés előtt állunk, a svéd Luleå BBK érkezik hozzánk, amely egy erős csapat. Az odavágó előtt úgy gondoltunk, hogy könnyebb lesz ellenük, a svédországi meccset is csak a harmadik negyed végén tudtuk a magunk javára fordítani. A törökországi győzelmünk után már továbbjutottunk az Európa-kupa playoff-körébe, ami számunkra fontos fegyvertény, ám most az előttünk álló meccsre kell gondolnunk. A csütörtöki találkozó előkészületei rendben zajlanak, s reménykedem abban, hogy most is sokan kilátogatnak a mérkőzésre. A Sepsi-SIC könyvgyűjtéssel szeretne segíteni sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta és a barcaszentpéteri Nikodémusz Idősek Otthona lakóinak, ezért arra kérjük szurkolóinkat, a kosárlabda-kedvelőket, hogy a svédek elleni mérkőzésre hozzanak magukkal egy-két könyvet, melyeket később a két központnak adományozunk – nyilatkozta a mai mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere.

– Svédországban nagyon kaotikus volt a játékunk, sokat hibáztunk és nem játszottunk jól. Nem rossz csapat a Luleå BBK, amit be is bizonyítottak lengyelországi sikerük révén. Most jobb teljesítménnyel szeretnénk előrukkolni, nem lesz könnyű dolgunk, de győzelemmel szeretnénk zárni a csoportkört. Már továbbjutottunk, így nyugodtabbak vagyunk, ám még nem fejeztük be a küzdelemsorozatot és célunk mindig az, hogy meccsről meccsre jobban kosárlabdázzunk. Isztambulban nyertünk, de nem volt minden tökéletes, mivel voltak pillanatok, amikor rosszul játszottunk. Be akarjuk bizonyítani a nézőknek azt, hogy nem volt baleset a Galatasaray idegenbeli legyőzése, és azt is, hogy sohasem adjuk fel a harcot. Szurkolóink kiérdemelték a csapat elismerését, hiszen most is elkísértek Törökországba, és nagyon örvendek annak, hogy mindig ott vannak mellettünk – jelentette ki Zoran Mikes edző, aki újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy elsősorban nyerni akarnak a csütörtöki meccsen és majd kiderül, hogy kivel játszanak a rájátszásban.

Ahogy már megszokhattuk, csapatunk mérkőzéseinek a Sepsi Aréna ad otthont, ahová ma 18 és 18.15 órakor indul autóbusz a Gólya utcai végállomásról. Erre az Európa-kupa-találkozóra is érvényesek a bérletek, egy jegy ára pedig 15 lej. (tibodi)