Mezei: az összefogást akadályozza a belső ellenzék

Budapestről, a VI. kerületből érkezett a küldemény, mely rendkívüli örömet szerzett. Ajánlása a következő: „Itt dolgozom közel 20 éve a főváros egyik legszebb, történelmi szempontból leggazdagabb kerületében. Jó szívvel ajánlom, olvassátok jó egészségben. Szeretettel, Flóra”. A könyv címe: Terézvárosi anziksz. Vagyis magyarosan: képes levelezőlap, az ezen küldött üzenet. A 109. oldalon leltem rá egy olyan jegyzetre, amely minket, háromszékieket is érdekelhet. A Groedel családról van szó, akiknek vadászkastélya ma is áll Kommandón. De volt egy villájuk Budapesten is...