Hatályon kívül helyezték a kompenzációs törvényt

A szavazáson 272 honatya támogatta a 329 fős képviselőházban jelen lévők közül a jogszabály hatályon kívül helyezését öt tartózkodás mellett. A most elfogadott törvényt Klaus Iohannis elnöknek ki kell még hirdetnie. Azért alakult ki ilyen széles körű támogatás, mert a kormányzó liberálisok kilátásba helyezték, hogy felelősségvállalással fogadják el a hatályon kívül helyezést, ami azt jelenti, hogy parlamenti vita nélkül terjesztették volna be a jogszabályt, csakhogy a törvényhozásban még mindig többséggel rendelkező, jelenleg ellenzékben levő szociáldemokraták, akárcsak annak idején magát a törvényt, hatályon kívül helyezését is maguk kezdeményezték.

Az októberben megbuktatott szociáldemokrata kormánytöbbség arra hivatkozva fogadta el a tavaly nyáron hatályba lépett jogszabályt, hogy a hazai börtönök túlzsúfoltak. Romániát emiatt elítélte a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, amely fel is szólította Bukarestet, hogy javítsa a körülményeket és enyhítse a börtönök túlzsúfoltságát.

Erre hivatkozva döntöttek úgy a szociáldemokraták, hogy elfogadják az úgynevezett kompenzációs jogszabályt, amely minden elítéltnek hat nappal rövidítette le a büntetését minden hónapért, amelyet túl kicsi közös cellában töltött, vagyis olyanban, ahol nem jutott legalább négy négyzetméter egy rabra.

A jelenleg kormányzó liberálisok, valamint az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség szerint ez valójában egy burkolt amnesztiatörvény volt, aminek kedvezőtlen hatásai voltak a társadalomban, hiszen a hivatalos statisztikák szerint tavaly nyár óta a törvény alapján több mint 21 ezer elítélt szabadult korábban a börtönből, közülük több mint 1800-an újabb bűncselekményt követtek el. A visszaesők közül 500 ellen erőszakos bűncselekmények miatt indult újabb büntetőeljárás.