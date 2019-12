Megkezdődött a Mikulás-járás

A szépmezői óvodába tegnap érkeztek a német Mikulások, ahol Túrós-Csia Csengele tanítványai énekkel köszöntötték a piros kabátos ajándékozókat, és a vendégeket megkínálták a szülők által készített mézeskaláccsal. A Round Table önkéntesei átadták a németországi gyermekek által készített csomagokat, amelyeket a kis ovisok azonnal ki is bontottak, és örömmel mutatták egymásnak, hogy kinek milyen játék, kesztyű, sapka, édesség, színes ceruza volt a dobozában. Az ajándékozók énekkel búcsúztak, s bár az óvodások nem értették a német szöveget, könnyen rájöttek, hogy gyermekdalt hallanak, egy kisfiú meg is jegyezte, ez biztosan róluk szól. A német Mikulások két és fél­ ezer csomagot hoztak Háromszékre, amiből jutott a Speciális Iskola Sepsiszentgyörgyön és Oltszemen tanuló diákjainak, a gyermekjogvédelmi igazgatóság megyeközponti, kilyéni, kézdivásárhelyi és baróti egységeiben nevelkedő gyermekeknek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kovásznai központjában lakóknak, a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fiataljainak, jövő héten pedig a katolikus plébániákra juttatják el a csomagokat. A Round Table önkéntesei­nek háromszéki Mikulás-járását a kezdetektől a helyi Caritas segélyszervezet irányítja, idén is Varga Csaba és csapata kísérte az ajándékozókat a különböző helyszínekre. Knocz Ernst, a tizenegy fős németországi csoport tagja hetedszer vesz részt a romániai mikulásozásban, másodszor jött Háromszékre. Lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, részéről természetes, hogy segít a rászorulóknak, ezért járja több éve a segélykonvojokkal Ukrajnát, Moldovát, Bulgáriát és Romániát.