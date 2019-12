Mintha elfelejthetnénk

Következő írásunk

Új korszak köszöntött be idén januártól a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház urológiai részlegén, miután kettőre nőtt az orvosok száma, illetve az intézmény vezetősége által véghezvitt, mintegy 50 ezer eurós beruházás nyomán a beavatkozások skáláját is sikerült bővíteni. Mihnea Mureșan főorvos és Bíró András szakorvos ugyanakkor úgy véli: bőven lenne még fejlesztenivaló, de a kórház lehetőségeihez mérten így is jelentős a szolgáltatások lajstroma, és reményeik szerint a paletta szélesedni fog. Mindkét szakember szerint, mint más területeken, az urológiában is kiemelt szerepet kellene kapnia a megelőzésnek, a szűrővizsgálatoknak, meg kell győzni az embereket arról, hogy ne csak akkor forduljanak orvoshoz, amikor már betegek. Mihnea Mureșan és Bíró András a megyei kórház osztályainak bemutatását célzó sorozat második sajtótájékoztatóján ismertette tevékenységüket, valamint az újdonságokat.