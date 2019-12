Advent első vasárnapja, december elseje

Az első „gyertyát” ifj. Pakucs Tamás kapcsolta be advent első vasárnapján, amely most éppen december elsejére esett. A következő vasárnapokon a többire is sor kerül, mindig ugyanabban az órában, azaz délután ötkor, és mindig közönség, illetve hívők részvételével. Az első gyertyagyújtáson megjelentek falunk egyházi méltóságai, a község polgármestere és alpolgármestere, valamint nagyszámú helybeli lakos – gyermekek, fiatalok, idősebbek – minden felekezetből, hiszen ez ökumenikus jellegű rendezvény.

Az áldás után beszédek, versek és egyházi énekek hangzottak el. Ezután az ifjak friss fehér kaláccsal és forró teával kedveskedtek, kellett is, mert a lábak megfáztak.

De más is érdekes, ami aznap lejátszódott. A 11-es számú országúton (amely Párizstól Moszkváig visz Románián keresztül) általában mindennap nagy az autóforgalom, de főként vasárnaponként megsokszorozódik. Most, december elsején elérhette a korábbi tízszeresét is, Brassóból Moldva vagy Moldvából Brassó felé több mint ezer autó száguldott át a falun oda-vissza és éppen a közösségi ház kapuja előtt.

Az autósok nagy része, bármilyen irányból közeledett, jól látta a magasan égő lángot (tényleg láng formájú volt a fény), és rázendített, dúdolással, lámpázással, még üdvrivalgással is köszöntött minket. Talán azt hitték, hogy a katonai parádék és a Pro TV híradása szerint importból származó csülkös fuszulykafőzelék elfogyasztása után a székelyek is őket ünneplik, és boldogan ment mindenki haza.

Az adventet ünneplő szent­ivánlaborfalviak kacagni kezdtek a furcsa és naiv jelenségen. Úgy is lehetett magyarázni, hogy az átutazók ünnepelték a mi adventünket... Ugye, milyen érdekes is lehet az ilyen összeesés?

N. Kányádi Mihály,

Szentivánlaborfalva