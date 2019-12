Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyergyóremetei születésű

GYÖRGY GIZELLA

(PÁL)

életének 69. évében Ausztriában hirtelen elhunyt.

Temetése december 7-én, szombaton 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4315219

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MIKLÓS ZOLTÁN

66 éves korában 2019. december 5-én elhunyt.

Földi maradványait a szemerjai új temetőben szombaton 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerető özvegye, gyermekei és családjuk

4315198



Részvét

A Kovászna Megyei Ügyvédi Kamara vezetősége, tagsága és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Ráduly Zsuzsa ügyvédnek édesapja elhunytakor. Nyugodjon békében.

4315203



Köszönet

Köszönet mondunk mind­azoknak, akik KEREKES ILONA (Ilonka néni) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4340/b

Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, FÜLÖP KÁROLY temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4315197



Megemlékezés

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, anyósra, a szotyori özv. GYÖRBIRÓ JOLÁNRA, akit hat hete

kísértünk utolsó útjára.

A gyászoló család

4244

Fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezünk KULCSÁR GYÖRGYRE halálának 14. évfordulóján. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4315142

Kegyelettel emlékezem szeretett szüleimre, a zágoni

id. SINKA BÁLINTRA és SINKA SÁRÁRA haláluk 17., illetve 10. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Leányuk, Katalin

4315201

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, VIKÁRIUS BÉLÁRA halálának huszadik és VIKÁRIUS MÁRIÁRA halálának első, illetve a drága keresztanyára, INCZE ILONÁRA (szül. VIKÁRIUS) halálának huszadik évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Éva és családja

4315175

„Arany volt a szíve... Isten hívta, mert szerette. Hogy milyen volt? Különb, mint a többi, százszor is, ezerszer is, és mennyi jót tudott volna tenni. Az ég is csak az ilyent szereti!” Megtört szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk id. FARKAS ÁRPÁDRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Csendes álma felett őrködjön a soha el nem múló szeretet.

Gyászoló szerettei

4315187

Fájdalom költözött örökre szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre. Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünk

id. KARÁCSONY DEZSŐRE, akit két éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott, örökké bennünk él.

Gyászoló szerettei

4315190

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VASS IRMÁRA halálának évfordulóján.

Szerettei

4315194

Kegyelettel emlékezünk

BARÓTI LENKÉRE halálának tizedik évfordulóján.

Fia és leánya

4315196