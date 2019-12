Bokor Tibor polgármester előterjesztésében arról számolt be, hogy ez a fontos beruházás áfával együtt 13 542 897 lejbe kerül, amiből a tervezési költségek 1 093 851 lejt tesznek ki. A megépítendő gázvezeték 19 538 méter hosszú lesz, és Nyujtódon kívül Kézdiszászfalut és Kézdisárfalvát is érinti majd, így az ottani lakosság is rácsatlakozhat végre a gázhálózatra.