Távol még a medveügy megnyugtató rendezése

Biztatónak értékelte Costel Alexe környezetvédelmi miniszter hozzáállását a medvekérdéshez Fejér László Ödön kézdiszéki szenátor, aki kedden tárgyalt a tárcavezetővel, eleget téve egy korábbi bálványosi találkozón vállaltaknak. A találkozón jelen volt Daragus Attila, Torja község polgármestere, valamint Kiss Attila, a Katrosa Vadásztársaság elnöke is. Megkeresésünkre a szenátor úgy értékelte, fontos előrelépés, hogy a képviselőház remélhetőleg még a jövő héten jóváhagyja a medvék kilövési kvótáját szabályozó törvény módosítását, amint az is, hogy a nagyvadak okozta károk 2017 óta leállt megtérítése kimozdult a holtpontról, viszont a probléma megoldásához a szaktárca további sürgős lépéseire lesz szükség.

A találkozó kapcsán Fejér László Ödön elmondta, komoly vita alakult ki a miniszter és a küldöttség tagjai között, egyebek mellett annak kapcsán, hogy a hivatalos összesítés szerint – amit csak szóban ismertetett Alexe – a medvekárok 4,9 millió lejre rúgnak országos szinten, ebből hárommillió lej elmaradás, amit a kormány a költségvetés-kiigazítás alkalmával a tárca rendelkezésére bocsátott. Fejér arra hívta fel a miniszter figyelmét, hogy a károk valós értéke akár ötszöröse is lehet a bejelentettnek, mivel sok érintett egyszerűen nem nyújtja be az igénylését az önkormányzatokhoz. Az ok kettős, egyrészt nehézkes az eljárás, másrészt 2017 óta nem történt kifizetés.

A tárcavezető szerint a kifizetéseket elindította a minisztérium – a képviselőház mezőgazdasági és környezetvédelmi szakbizottságának ülésén tegnap már arról számoltak be, hogy kétmillió lej átutalása elkezdődött a rendelkezésre álló háromból. A szenátor szerint Alexe már a találkozón jelezte, hogy az év végéig a teljes összeget törlesztik.

A károk valós szintje kapcsán nem jutottak érdemi eredményre. A honatya szerint az, hogy a költségvetés-kiigazításkor figyelembe vették az RMDSZ jelzéseit, jó jel, és remélhetőleg ez a továbbiakban is fennmarad, kérdés viszont, hogy a bürokratikus akadályok elhárításáért mit tesz még a minisztérium, erre sem kaptak egyértelmű választ.

A tanácskozáson a medvék kilövési kvótáját szabályozó törvénytervezetről is szó esett, amelybe az RMDSZ kezdeményezésére bekerült az a passzus is, amely visszavezeti a megelőző beavatkozási kvótákat és kötelezi a tárcát, hogy legkésőbb május 15-ig közzétegye a következő vadászidényre érvényes kvótákat. A szenátor tudomása szerint a képviselőház – mint döntő fórum – a jövő héten várhatóan jóvá is hagyja a tervezetet, amelyet már csak Klaus Iohannis államfőnek kell kihirdetnie, hogy hatályba léphessen.

A honatya szerint egyúttal a veszélyes nagyvadak kilövését vagy áttelepítését szolgáló sürgősségi beavatkozások engedélyezéséről is egyeztettek. Ennek kapcsán Alexe jelezte, hogy készül egy akcióterv, mely felgyorsítaná az eljárást. A küldöttség tagjai arra hívták fel a figyelmét, hogy noha ezen a téren volt némi előrelépés az elmúlt években, sok vadásztársaságot ismét csak az igénylés bürokratikus, bonyolult jellege riasztott el. Arra is kitértek, nem az a szándék, hogy a vadásztársaságok dolgát megkönnyítsék, hanem hogy a lakosság biztonságát szavatolják. A szenátor továbbá azt is elmondta: amint a képviselőház szakbizottságainak tegnapi ülésén részt vevő szövetségi honatyák, a keddi találkozón ők is azzal szembesültek: a minisztérium uniós kötelezettségekre hivatkozva határozottan elzárkózik attól, hogy a medvét kivonja a szigorúan védett fajok köréből.

Fodor István, a medvegondokkal már hosszú ideje sújtott Bodok község polgármestere megkeresésünkre úgy értékelte: a hárommilliós keret, bár nem tekinthető éppen jelentéktelennek, de a károk valós helyzetéhez képest porhintés. A polgármester úgy véli, a minisztérium által közöltekhez képest sokkal magasabb az elmaradt kifizetések összege, hiszen csak Háromszéken rengeteg igénylésről van nekik is tudomásuk. A kvóták kapcsán rámutatott: remélik, minél hamarabb hatályba lép a törvénymódosítás, ugyanis tavasszal újabb egyedekkel gazdagodik a medvepopuláció, újabb bocsok születnek, az egyedszám már így is hatalmas, és sok időbe telik majd, amíg sikerül elfogadható szintre hozni a létszámot. Fodor István egyúttal azt is reméli, a kvóták leosztását figyelmesen végzik majd, és nem fordul elő ismét, hogy azok a vadásztársaságok kapnak többre engedélyt, ahol a medvék nem jelentenek gondot.

Gheorghe Neagu, a Kovászna Megyei Környezetvédelmi ügynökség vezetője által lapunk rendelkezésére bocsátott adatok szerint az intézményhez idén 241 kártérítési igénylés érkezett november 21-ig (121 terményekre, 120 pedig medvék által elpusztított haszonállatokra). Az összesítés szerint a medvék több mint 2300 juhot, 41 szarvasmarhát, 242 szárnyast, 15 nyulat, három sertést, valamint két lovat pusztítottak el, illetve 45 méh­családot dúltak fel. Emellett a medvék a kukorica és más gabonaföldeken is jelentős károkat okoztak.